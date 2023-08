Augmenta la pressió política perquè Rubiales dimiteixi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Màxima pressió sobre, que queda a la corda fluixa després de l'allau de crítiques pel petó forçat a la futbolistadurant la celebració del Mundial. Si dilluns es va ser el ministre de Cultura i Esports,, que va dir que era el gest era "inacceptable", avui ha estat el president del govern espanyol, qui l'ha abocat a la dimissió. "", ha dit en roda de premsa després de reunir-se amb el rei en el marc de la ronda de contactes per a la investidura. Per a Sánchez, les disculpes del president de la"no són suficients ni adequades". "", ha afirmat.Sánchez, que aquest matí ha rebut oficialment la selecció espanyola femenina com a noves campiones del món, ha volgut posar en valor l'èxit que suposa aquesta victòria i ha afirmat que el comportament de Rubiales "demostra que". "És un comportament que no connecta amb el sentit majoritari de la ciutadania", ha afirmat el president espanyol. Tot i la seva crítica al comportament masclista del dirigent de la RFEF, ha assenyalat que aquest organisme esportiu "no pertany a l'estructura del govern espanyol" sinó que Rubiales "és escollit i destituït pels seus associats".Durant la celebració del Mundial a la gespa de l'estadi, Rubiales, màxim responsable del futbol espanyol,. La futbolista va dir després que no li havia agradat, però va treure importància als fets. El president de la Federació va insultar els crítics i fins i tot alguns mitjans de comunicació van veure normal forçar un petó amb una futbolista. Hores més tard, l'organisme va publicar un vídeo de disculpes. "Segurament m'he equivocat", va dir Rubiales. Quan l'àrbitre va xiular el final del partit, des de la tribuna i al costat de la reina Letícia i la infanta Sofia, el president de la RFEF va celebrar la victòria agafant-se els testicles en un gest que, novament, s'ha fet viral i ha provocat una allau de crítiques.Des d'aleshores, la celebració del títol de campiones del món ha compatit amb la polèmica provocada pel comportament masclista del president de la RFEF. La vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar,, ha demanat la seva dimissió, i la ministra d'Igualtat,, ha qualificat el gest de "violència sexual". La portaveu del PP,, ha dit que el comportament de Rubiales és "vergonyós" i que ha de tenir conseqüències. Des de Catalunya, el Govern també ha demanat la seva dimissió.