Feijóo tindrà els vots de Vox a la investidura si es compromet a no menystenir l'extrema dreta

La ronda de consultes que el reifa amb els líders dels partits amb representació al Congrés acaba aquest dimarts i no hi ha cap candidat amb els suports necessaris per superar la investidura. Qui té més opcions d'aconseguir-ho és, si és capaç de lligar el suport dels independentistes catalans - la petició d'amnistia monopolitza ara com ara el debat -, però l'acord encara és llunyà. A hores d'ara, tot apunta que qui ho intentarà serà el candidat del PP,, però difícilment aconseguirà la majoria necessària. De tota manera, el líder dels populars ha vist avui com Vox ha clarificat la seva posició i s'ha mostrat obert a donar-li suport a la investidura.Això ho ha traslladata Felip VI aquest matí a la Zarzuela. Davant les "greus amenaces" que afronta Espanya per la força que tenen independentistes catalans i bascos, l'extrema dreta ha dit al rei que estàamb el compromís que "no col·labori de cap manera amb el cordó sanitari que es vol aixecar sobre Vox". Un "cordó" en el qual el PP fa temps que no participa, després de tancar acords en diverses autonomies com el País Valencià, Castella i Lleó o l'Aragó. Per Abascal, però, el fet que els populars no garantissin un lloc a Vox a la mesa del Congrés suposa un "veto" i una falta de respecte als votants.La disposició de Vox a donar suport a Feijóo té condicions, peròper al líder del PP, cosa que garanteix de facto el suport dels ultres. La patacada electoral -que ha provocat una crisi interna a la formació, amb sortides de dirigents de pes com Espinosa de los Monteros- va fer que el partit d'Abascal renunciés, ja fa dies, a entrar a un possible govern. Ara, els seus vots a la investidura valen tenir "respecte" als votants de Vox, "posar en valor públicament" els acords assolits en autonomies i ajuntaments, recuperar la "neutralitat" de les institucions i no donar suport al suposat "apartheid" que es vol imposar a Vox. Abascal no ha acceptat preguntes per part dels periodistes.Malgrat el suport pràcticament garantit de Vox, Feijóo continua sense tenir els vots necessaris, que són 176. El PNB va deixar clar ahir que no donaria suport al candidat, que només té lligats els vots d', a banda dels ultres. És per això que el PSOE no té pressa per sotmetre's a la investidura i aposta per una negociació discreta i prudent amb els independentistes. És això el que Pedro Sánchez ha traslladat aquest dimarts a Felip VI, amb l'objectiu de deixar via lliure a Feijóo i que, si ho vol, constati la manca de suports. Els socialistes no torpedinaran l'intent del líder del PP, que si finalment és el proposat pel rei podrà presentar-se al Congrés i intentar convèncer els grups parlamentaris.Des del PSOE ho veuen com una oportunitat per certificar el fracàs de la dreta després del 23-J. Ni la majoria absoluta que anhelaven PP i Vox ni tampoc la majoria necessària per controlar la mesa del Congrés, que presideixgràcies a una majoria que Sánchez aspira a reeditar per mantenir la presidència. Les negociacions, aquest cop, van per llarg i l'independentisme ha posat un preu més alt que l'última vegada i amb un paper decisiu de Junts i Carles Puigdemont, que tot i els mals resultats electorals té la clau de la legislatura. Des de la Catalunya Nord, Puigdemont va advertir que la investidura no dependrà de "solucions personals".