Els pares d'Aitana Bonmatí, pioners a canviar l'ordre dels cognoms

Sabíeu que @aitana.bonmati porta els cognoms dels pares canviats? Els seus pares ho tenien clar, però la legislació que estava vigent quan l’Aitana va néixer no ho permetia. La mare, Rosa Bonmatí, va explicar com ho van aconseguir al “Bon dia Catalunya” de 1999 pic.twitter.com/gWrys9dxPg — Arxiu TV3 CatRàdio (@ArxiuTV3CR) August 21, 2023

Aquest diumenge va ser guardonada com adisputat a Austràlia i Nova Zelanda, però el seu nom fa temps que se sent. Parlem d', la jugadora blaugrana deque s'ha convertit en una figura puntal al Barça i que ara acarona la Pilota d'Or.Més enllà dels terrenys de joc, però,també. Ho fa pel seu missatge i la seva ideologia. Tal com va demostrar després de guanyar l'última Champions, la migcampista defensa els drets dels refugiats i el seu pare,, reivindicava la ideologia "indepe" de la família en una entrevista a la ràdio.Ara bé...Els pares de la futbolista van ser una de les primeres famílies a reivindicar que elses poden intercanviar i que mani el de la mare si els progenitors ho consideren. De fet, com que el 1998 no es permetia, va portar els dos cognoms de la mare fins que el 2000 es va aprovar el canvi deque validava el canvi d'ordre. I així ho va explicar la seva progenitora a TV3 ara fa 24 anys:

