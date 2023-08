Rubiales demana perdó pel petó forçat: «Segurament m'he equivocat, va ser un moment d'efusivitat»

Rubiales 'pide disculpas' en un vídeo lleno de matices.



💬 Sobre el beso a Jenni: "Seguramente me he equivocado. Lo tengo que reconocer".



💬 "Tengo que disculparme, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente tiene que tener más cuidado".



🎥 @rfef pic.twitter.com/ubRCh6ZiNr — Relevo (@relevo) August 21, 2023

La final delde futbol ha generatposant sobre la taula de debat l'acció del president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) cap a una jugadora. Després de la victòria d'Espanya per 1-0 contra Anglaterra , les futbolistes van recollir les medalles i va ser en aquell moment quan Luis Rubiales va fer un petó a la boca sense consentiment a Jenni Hermoso . Després de rebrei que es generés debat per xarxes socials,Elde la RFEF ha publicat una través de Twitter en el qual es disculpa per la seva acció. Una acció que ha passat a ser una possible agressió i presumpta violència sexual , després que la gent veiés les imatges que mostren clarament com Rubiales fa una la boca de la jugadora. Ara, l'autor dels fets es disculpa, després d'haver dit quei explicar que eracelebrant alguna cosa"., un dia després de la final, reconeix que s'ha equivocat: "Ho haig de reconèixer perquè en un moment de, sense cap mala fe, va ocórrer el que va ocórrer d'una manera molt", assegura el president de la Federació Espanyola de Futbol. S'excusa o, per la victòria del conjunt espanyol.L'autor del vídeo ha volgut fertambé amb les seves declaracions posteriors al succés, quan li van preguntar per la polèmica i va acumular insults per a definir a aquells que l'estaven creant: "Hi ha també unesper part meva on, dins d'aquest context, en dir que això em sembla una, és per això,".