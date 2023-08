El nou règim lingüístic del Congrés optarà per la denominació «català/valencià»

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fi a la polèmica absurda creada pel. El valencià també serà una llengua reconeguda al Congrés dels Diputats i l'idioma serà presentat sota la denominació "". La decisió l'ha anunciat l'expresidentarran d'un pacte amb la nova presidenta de la cambra baixa espanyola, Francina Armengol . Tots dos van liderar els governs progressistes ali a lesentre 2015 i el maig del 2023, quan els executius de la dreta i l'extrema dreta els hi van prendre el poder.L'encara líder delha anunciat que d'aquesta manera s'evita que la disputa lingüística "reobri velles ferides", com pretenia PP i Vox amb la seva declaració institucional en la qual carregaven contra l'acord de llengües que havia permès l'acceptació del català, eli elal Congrés. "El pitjor que li pot passar al valencià és que sigui objecte de conflicte; els que no volen que el parlem no poden tornar-nos a portar a aquesta situació", ha sentenciat.Puig, igual que ha fet Armengol en els últims dies, ha defensat que aquestaés la de l'"" i ha celebrat que s'acabarà imposant la idea que "som més forts en la diversitat". Encara en referència a les trampes del PP i Vox contra el català, ha recordat que "no pot defensar la llengua qui mai la parla", i que aquest és el verdader "" contra el català que es parla al País Valencià.La introducció de les llengües oficials que no són el castellà al Congrés dels Diputats ha estat la clau per desbloquejar la presidència per al PSOE a la cambra baixa. Armengol, en un gir inesperat dels esdeveniments a última hora, va aconseguir 178 vots a favor, molt per davant dels 137 que va recollir la popular. Ara bé, l'independentisme ja ha advertit que la investidura de Pedro Sánchez no està ni molt menys garantida i ara és l'amnistia el que pren força a les negociacions.