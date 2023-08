La Generalitat demana la dimissió de Luis Rubiales pel petó a Jennifer Hermoso

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

Lademana la dimissió del president de la(RFEF),, després del petó forçat a la futbolista Jennifer Hermoso durant la final del Mundial que va guanyar la selecció espanyola femenina. Així ho ha reclamat la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula, que en declaracions a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dimecres ho ha considerat una "agressió dura".La dirigent de l'esport català ha instat a "prendre consciència que hi ha coses que no són un preu que hàgim de pagar": "Laal futbol encara no ési ens queda molta feina per fer". Caula ha defensat la petició de dimissió de Rubiales perquè "pertoca a un president de federació ser escrupolós amb les formes". La representant de l'executiu català ha lamentat que "el que explica aquesti lesposteriors que el justifiquen és que normalitzem actituds que no són acceptables".Sobre la mateixa qüestió, la ministra d'Igualtat en funcions,ha denunciat que el "petó sense consentiment" és "una forma deque patim les dones de forma quotidiana i fins ara invisible", i ha avisat que "no ho podem normalitzar". En un missatge a Twiter, Montero ha situat el consentiment "en el centre" i ha defensat que "és tasca de tota la societat".

