Les ombres de Luis Rubiales

està al punt de mira de la polèmica pel petó forçat a. El president de la(RFEF) es va desfermar en les celebracions delfemení i també va deixar imatges petonejant, aquest cop no a la boca, a altres futbolistes del combinat espanyol. Institucions com la Generalitat o el Ministeri d'Igualtat ja han demanat la seva dimissió per unes imatges que han fet la volta al món.de professió iamb una carrera més aviat discreta, el nom de Rubiales sempre ha deixat dubtes des que va començar a ocupar càrrecs de poder en els òrgans de direcció del futbol. Ara, es pot enfrontar a un possible delicte d'agressió sexual , però aquesta no és la primera ombra del que en aquests moments és el màxim dirigent del futbol espanyol.En l'àmbit sexual, Rubiales va protagonitzar el setembre de l'any passat un fet pràcticament surrealista., el seu tiet i excap de gabinet, va denunciar que el seu nebot havia pagat orgies amb diners de la RFEF . Segons detallava el testimoni en una declaració voluntària a lafiltrada per El Mundo, Rubiales va fer una festa a principis de 2020 en un xalet privat deon va convidar "entre vuit i deu dones" per "el gaudi d'ell i el seu equip". Teòricament, eren unes jornades de treball.Juan Rubiales també afirmava que Luis Rubiales hauria buscat la manera de fer arribar diners de la Federació al seu pare, i que, en negar-se ell, va ser quan el seu nebot el va acomiadar. També va declarar que hauria contractat detectius privats per espiar, president de l'. La RFEF va assegurar que les acusacions eren "rotundament falses" i per ara el cas no ha tingut resolució.Més enllà d'afers sexuals, el principal cas jurídic que afronta ara Rubiales és el dels negocis ambi l'. Segons informacions revelades per El Confidencial, la RFEF va introduir dues clàusules en el contracte per obligar el país asiàtic a pagar aquatre milions d'euros anuals com a "comissió d'èxit", xifra que, si no s'abonava, tindria com a conseqüència que laes deixés de jugar al país asiàtic. Així, a més dels diners que l'RFEF rebria del país per cada edició que se celebrés al país, l'empresa de Piqué cobraria quatre milions per cadascun dels sis anys signats, un total deEl mateix Rubiales va assegurar en el seu moment que Kosmos havia intervingut en les negociacions amb els dirigents àrabs, però que la RFEF no havia abonat capa l'empresa del central català. Segons la informació d'El Confidencial, però, sí que hi va haver unaper a l'empresa de Piqué. Així es desprèn de la sèrie d'àudios filtrats, on es detalla com Rubiales i el jugador blaugrana buscaven lloc i la millor recompensa monetària per acollir la competició.Davant aquests fets, la mateixa Fiscalia Anticorrupció va obrir diligències arran de la denúncia del president del(CENAFE),. En concret, s'haurien presumptament comès delictes de suborn, corrupció en els negocis i entre particulars, administració deslleial i prevaricació administrativa per aquest contracte RFEF-Aràbia Saudita amb l'empresa de Piqué com a intermediària.El petó a Jennifer Hermoso no és l'única mostra de masclisme del president de la RFEF. El 2018, acabat d'aterrar a la, ja va protagonitzar la primera polèmica en aquest sentit. En un acte, va convidar a les jugadores de la selecció espanyola a intervenir "malgrat que han vingut en". Dit d'altra manera, els va retreure, intentant vendre-ho com un comentari graciós, que vestissin amb pantalons curts o samarretes de màniga curta.No és que des de llavors s'hagi desconstruït massa. Fa només uns mesos, elguanyava la. Però en anar a rebre leses van trobar amb una sorpresa: Rubiales, que es trobava a la llotja presidencial per veure el partit, no va acudir al terreny de joc a reconèixer les guanyadores , com sí que va fer amb els homes dies abans. L'absència de Rubiales a l'acte d'entrega de la competició femenina es va justificar per una qüestió de "protocol".