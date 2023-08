El «petó forçat» de Rubiales a Jenni Hermoso podria ser delicte?

No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo “que pasa”. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí — Irene Montero (@IreneMontero) August 20, 2023

Els "petons a la força", inclosos al protocol de la RFEF de violència sexual

¿Qué dice la Ley 39/2022 del Deporte del acto de #RubialesDimision hacia la jugadora de fútbol de la #SeleccionFemenina en la entrega del trofeo de #MundialFemenino2023?



Para empezar, según la Disp. Final 1ª, "Se trata de un acto sexista intolerable en el deporte"



Abro hilo👉 pic.twitter.com/wG2v0ZnkDO — David Moscoso (@_davidmoscoso) August 20, 2023



De El gest del president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, amb una de les jugadores de la selecció espanyola, durant l'entrega de després de la final ha aigualit la festa de la victòria contra. En el moment de l'entrega de medalles, Rubiales li ha fet un petó a la boca aen plena eufòria per aconseguir la copa mundial de futbol.Les imatges han tingut molt ressò a les xarxes socials per al moment i per les circumstàncies en les quals s'ha produït, després de mesos amb enfrontaments entre les jugadores i el cos tècnic. A les crítiques s'hi va sumar la ministra d'Igualtat en funcions,, que va manifestar que els petons sense consentimentque les dones pateixen "de manera quotidiana".Aquest matí , la Generalitat ha demanat la dimissió del president després del petó forçat. Així ho ha reclamat la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula, que en declaracions a Elaquest dimecres ho ha considerat una "agressió dura".Arran de les acusacions, el president de la federació va respondre a les"No fem cas dels idiotes i els estúpids, si us plau". És un petó entrecelebrant alguna cosa.. Gaudim de la victòria, de les coses bones i no em feu parlar coses de matats, va declarar al Partidazo de la Cadena Cope. A més, Rubiales va mostrar-se convençut que l'episodi no s'investigarà.Ara bé, reglament de laen mà, els fets estan descrits en el punt número 4 del seu protocol d'actuació davant de la violència sexual. En concret, la categoria deforma part de la llista d'actituds vinculades amb la violència sexual. Per tant, si el protocol s'aplica, la federació hauria d'actuar d'ofici i obrir un expedient aA banda de la federació, veus com la del responsable del programa d'esports de, David, va un pas més enllà i demana la implicació del. El sociòleg afirma que eltambé hauria d'investigar els fets de la celebració del mundial: "es tracta d'un acte sexista intolerable a l'esport", afirma, i per tant engloba en els supòsits contemplats per la llei d'esport que requereixen investigació.Un altre dels agents que podria iniciar accions legals és l'Associació de Futbolistes Espanyola (), que disposa depropi. En aquest cas, però, caldria que lainclogués la mateixa Jennifer Hermoso. La davantera va reaccionar als fets un cop al vestidor, a través d'un directe d'. La jugadora del, de 33 anys, va acabar assegurant, estupefacte.Mira'm, mira'm....", assegurava, molti centrant-se en la festa.El combinat espanyol va imposar-se alper la mínima contra(1-0) i ha entrat als llibres de la història amb l'ADNcom a màxim protagonista, com va passar ara fa 13 anys a la selecció masculina. L'onze titular de les de Jorgepresentava set futbolistes blaugranes , determinants durant tot el torneig. Especialment,, que ha estatdel torneig.