Luis Rubiales es fa un petó a la boca amb una de les jugadores de la selecció espanyola en plena celebració

Qué hace Rubiales comiendole la boca a Jenni Hermoso???? pic.twitter.com/7iTFdrcIzg — Gravesen (@GravesenFunado) August 20, 2023

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF),, ha protagonitzat un curiós moment amb una de les jugadores de la selecció espanyola, just en acabar la final del Mundial i celebrar la victòria contra Anglaterra . En el moment de l'entrega de medalles,en plena eufòria per aconseguir la copa mundial de futbol.Tal com han pogut captar les càmeres, tots dos s'han abraçat, han festejat la victòria en plena cerimònia i després s'han fet un petó a la boca.pel moment i per les circumstàncies en les quals s'ha produït. Un moment d'afecte després de tants mesos de penúries, problemes i disputes entre les jugadores i la federació espanyola.El combinat espanyol s'ha imposat al Mundial femení d'Austràlia i Nova Zelanda per la mínima contra Anglaterra (1-0) i ha entratcom a màxim protagonista,L'onze titular de les de Jorge Vilda presentava set futbolistes blaugranes, determinants durant tot el torneig. Especialment Aitana Bonmatí, que ha estat Pilota d'Or del Torneig.

Altres notícies que et poden interessar