Espanya fa història i s'emporta el primer Mundial amb ADN Barça

Salma Paralluelo, decisiva pel triomf

No hi són totes

ja té la seva primera estrella. El combinat espanyol s'ha imposat alfemení d'per la mínima contra(1-0) i ha entrat als llibres de la història amb l'com a màxim protagonista, com va passar ara fa 13 anys a la selecció masculina. L'onze titular de les depresentava set futbolistes blaugranes, determinants durant tot el torneig. Especialment Aitana Bonmatí, que ha estat Pilota d'Or del Torneig.El partit, amb 75.000 ànimes a l'estadi, ha començat amb una Espanya lleugerament superior a les angleses, que s'apropava tímidament a la porteria. I tanta insistència ha tingut premi: al minut 29 una bona passada de la blaugranaacabava amb una espectacular rematada creuada d'per posar l'u a zero al marcador. Fins i tot les de Jorge Vilda podrien haver fet el segon gol abans del descans, però un xut potent de la també jugadora del Barças'ha topat amb el pal.Anglaterra ha tornat molt més fort dels vestidors i ha tingut alguna oportunitat per remuntar el partit, però una jugada aïllada podia haver decidit la final per la banda espanyola. Mariona Caldentey rebia la pilota dins l'àrea quan la també blaugranatocava la pilota amb la mà., però una gran aturada de la portera anglesa ha evitat la sentència.Malgrat que la moral de les angleses ha anat cap amunt, Espanya ha sabut resistir i no s'ha enfonsat. Poques ocasions del combinat britànic davant l'equip espanyol, que en l'últim quart d'hora ha replegat posicions i ha buscat control del partit amb l'entrada d'. Els 13 minuts d'afegit tampoc han estat suficients per Anglaterra i fins i tot Espanya podia haver posat la cirereta i evitar un excés de nervis amb el segon gol. Però tant se val, perquè l'important era guanyar i s'ha aconseguit., Alexia Putellas,, Mariona Caldentey, Salma i. Aquests són els noms de les blaugranes que passaran a la història. L'espectacular Mundial de Salma, que ha marcat fins a vuit gols; el talent indiscutible, la màgia i maduresa; i la seguretat al darrere de Cata són alguns dels factors que les jugadores de l'equip català han aportat a la selecció espanyola. Qui s'ha quedat amb la mel als llavis han estat les angleses, també jugadores del Barça.El talent que té dins la jugadora blaugrana cada vegada és més visible. Amb tan sols, està sentde la selecció espanyola, gràcies als seus gols, que han estat decisius. A quarts de final, ja va ser l'heroïna de l'equip marcant un golàs a la pròrroga davant l'equip dei entregant a Espanya el bitllet per semifinals. En aquest segon partit, l'extrem esquerre va actuar de 9 i va encaixar el, tornant a ser protagonista en la victòria del conjunt dirigit per Vilda. Eni 718 minuts dins el camp, ha marcat ja; l'últim, amb la dreta, suposadament la seva cama dolenta. La jugadora que té uni que ha, té al davant uni molta projecció.Malgrat que Espanya jugui aquest diumenge la final, ha sigut un any ple de. Un total de 15 jugadores van renunciar a jugar amb l'equip, mostrant-se descontentes amb l'equip tècnic i funcionament de la selecció. Sis d'elles eren del Barça; finalment, però,-formaven part de les 15- sí que han jugat amb Espanya. Falten jugadores blaugranes com. Totes dues van mostrar en diferents entrevistes que es mantindrien fermes amb els seus valors i van considerar que els canvis anunciats eren insuficients., també culer, juntament amb quatre jugadores més, tampoc ha format part de la plantilla.