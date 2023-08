El bisbe de Mallorca denuncia insults per utilitzar el català a l'església

Mostra el teu compromís amb Nació.

La llengua passa per moments complicats a les, especialment després de la irrupció deal govern autonòmic i també als ajuntaments. Una nova mostra d'aquesta situació l'ha verbalitzada el bisbe de, que en un acte a laha denunciat que ha rebut "cartes insultants" per parlar ena l'església.Taltavull creu que l'animadversió cap a la llengua "s'ha accentuat" en els últims anys i que a les Illes Balears es viu "de manera molt clara". Personalment, ha explicat que fa poc una persona el va increpar després de donar-li laen català, un idioma que utilitza de manera habitual a les, elsi els. "Em va dir de tot i vaig callar perquè no era el moment, però no té dret a reivindicar allò", ha assegurat.El bisbe també ha detallat que s'ha reunit amb diferents grups de persones que demanen la predilecció pelper intentar-hi, però que davant s'ha trobat un mur: "Topem amb lai lai llavors és molt difícil parlar i arribar a una conclusió", ha detallat Taltavull, que ha remarcat que l'església està "totalment compromesa" amb la normalització de la llengua.