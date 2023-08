Marc Gasol obre la porta a retirar-se i no tornar a jugar al Girona

Mostra el teu compromís amb Nació.

Després de més d'una dècada jugant a l'NBA, el retorn deva ser una realitat. El barcelonívestint la samarreta del mateix club del qual ell era el propietari, el, fa poc més d'un any. Elha donat a conèixer aquest mateix dijous que no començarà la següent temporada des de dins les pistes:, ha pronunciat en una entrevista pel Bàsquet Girona.Davant els dubtes dels milers de seguidors del bàsquet sobre el futur del fins ara president i jugador, el pivot ha revelat queNo serà un dels jugadors de la plantilla gironina que començarà la lliga el pròxim 23 de setembre contra el València. Per tant,però sense fer-ho encara del tot.Als seusha admès que la decisió li està costant. Després de deixar clar que el seu futur ara per ara no es troba a les pistes, ha afegit que no sap que farà en un futur encara més llunyà: "Ja veurem", ha deixat caure el jugador.El president del Girona ha explicat també quei, quan aquest nou jugador s'incorpori a l'equip,, ha detallat Gasol.