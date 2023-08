Què hi ha al darrere de l'agost negre als trens de Catalunya?

Les obres del corredor mediterrani, l'altre punt calent

Els retards, poc incisius segons les operadores

El Govern reacciona a Sitges i torna a demanar el traspàs de Rodalies

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Aquest dimarts,va viure un dels ponts de lamés caòtics que es recorden. El descarrilament d'un trenva deixar sense connexió la majoria de transports ferroviaris entre Barcelona i Tarragona. La localitat de la costa delva quedar incomunicada durant més de 24 hores, saturada de passatgers que havien anat a passar-hi el pont o de treballadors que dimecres al matí havien d'anar a treballar a Barcelona.La demora i el col·lapse del transport alternatiu, sumats a la manca de comunicació van generar indignació entre els centenars d'usuaris que s'esperaven en filera a l'altra banda del túnel que uneix Sitges amb. L'accidentada jornada del pont ha fet de catalitzador del degoteig d'incidències registrades aquest estiu, concentrades sobretot a lsud i l, però que s'estenen per tota la xarxa. Segons el Govern, Rodalies ha tingut incidències en vuit de cada deu dies i, precisament, aquest és un dels arguments per exigir el traspàs de Rodalies. Tot plegat dibuixa un agost negre pels trens a Catalunya, dinàmica que lliga amb la resta de l'any.Descarrilament a banda, laque uneix l'amb, ha estat una de les línies més accidentades d'aquest estiu. En la primera quinzena d'agost es van registrar múltiples avaries, problemes amb les instal·lacions i un atropellament. El divendres 11 d'agost, per exemple, el servei entre Sitges i elva patir undesprés que un comboi s'avariés dins del túnel que separa les dues localitats. Els 50 passatgers que hi havia a l'interior van haver de ser rescatats. Una setmana abans, un atropellament i dues avaries tècniques posteriors també van provocar retards de més de 45 minuts.El tram de l'R2 entre Vilanova i la Geltrú i l'Estació de França és una de les zones amb més. Durant el 2022, l'R2-sud va registrar una incidència cada tres dies. En total, la línia va acumular 148 incidències amb afectacions de més de 100 minuts, segons va publicar eldiar¡o.es arran d'una petició de transparència a Adif. El maig, aquesta situació es va accentuar arran d'un incendi al sistema de senyalització. Durant 20 dies es va reduir la freqüència de la via a tres trens per hora i, en alguns casos, els temps del trajecte es van duplicar.A banda, incidències com la de l'avaria al túnel de Sitges generen, de retruc, problemes a altres línies que surten de l'Estació de França i fan parada a Vilanova i la Geltrú. És el cas de l'R16 en direcció Tortosa o ldeperò també de l'R14, l'R17 i fins i tot l'R13, ap a a Ponent. Precisament, el vespre abans del descarrilament del Talgo a Sitges la circulació a la xarxa de Lleida també havia quedat alterada arran d'una doble incidència en la infraestructura. La primera a l'estació de Lleida-Pirineus i l'altra entre lesL'altre front obert de l'estiu és a l'i l', sobretot entre les estacions de. En aquest cas, però, la majoria d'afectacions són derivades de les obres que s'estan duent en el marc del corredor mediterrani i l'estiu ja es preveia complicat. Les actuacions s'han fet en dues fases entre el 30 de juliol i el 18 d'agost. Entre el 30 de juliol i el 18 d'agost també s'han fetoperacions per a la posada en servei de la capçalera nord de l'estació de Martorell i la capçalera sud de l'estació de Castellbisbal.Això va provocar talls a l'estació defins al 13 d'agost, amb la parada de Castellbisbal com a terminal mentre que les restriccions s'han estès a les dues estacions entre el 13 i el 18 d'agost. Tot plegat s'ha fet per ampliar el traçat d'ample internacional, de tal manera que es reduirà el tram en via única entre les dues estacions.Ara bé, el servei alternatiu per carretera ha comportat problemes afegits. Durant les obres s'ha eliminat el darrer tren de la línia, que es fa íntegrament en autobús i alguns usuaris van reportar incidències, tant en la puntualitat com en la capacitat. Així, per tornar de Barcelona fins a Vilafranca els passatgers podien tardar tres hores. L'autobús alternatiu hi ha dies que ha arribat amb retard i sense prou llocs per absorbir l'alta capacitat de viatgers que tornen de la capital.Des d', segons un portaveu consultat per, matisen les afectacions per les incidències al sistema de senyalització de l'R2 sud, però neguen que la via pateixi una situació de retards generalitzada. A banda, la companyia estatal reitera que diàriament circulen per la xarxa de proximitat un miler de trens i que, per ara, la majoria d'incidents d'aquest agost no són computables a l'operadora de la infraestructura.D'una banda, manifesten que les incidències poden ser provocades per factors interns, com ara un robatori de cables o un atropellament. Per l'altra, recorden que accidents com el descarrilament de Sitges tampoc se'ls poden atribuir mentre hi hagi una investigació en marxa. En aquest sentit, per aras'atribueix dos incidents durant l'agost, un dels quals l'avaria del tren enmig d'un túnel i l'altre el dia 7 d'agost a l'R2 entrePer contra, el Govern atribueix les incidències a la manca de finançament crònic que la xarxa arrossega des de fa 20 anys. Arran del caos a Sitges, dimecres la consellera de Territori,, va exigir un cop més el traspàs de la xarxa de Rodalies i de les aportacions pressupostàries que fa el govern central. "Les incidències són múltiples, variades i afecten milers de passatgers", va denunciar la consellera, que fa uns mesos va aterrar al càrrec.El darrer cop que els dos executius van parlar del traspàs de Rodalies -exigència d'ERC per la investidura de Pedro Sánchez, que ara arrenca la fase definitiva de la negociació- va ser en la trobada discreta entre el president català i el llavors ministre de Presidència,, a finals de l'any passat. El traspàs de competències està associat a les comissions bilaterals, escasses en el temps i el contingut. Des d'aleshores, l'horitzó que s'albira també és negre. Mentrestant, l'agost torna a ser una radiografia de la situació de Rodalies a Catalunya.