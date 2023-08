Què significa el nou senyal de les carreteres en forma de «dents de drac»?

Hemos pintado marcas viales con borde quebrado y tipo “diente de dragón” en tramos previos a pasos de peatones en la travesía de la N-232 en Torrefarrera (Lleida).#DGCarreteras pic.twitter.com/VvulzAcMSR — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) November 19, 2021

Lano deixa de sorprendre incorporanta les carreteres i, algunes vegades, molts conductors desconeixen el significat d'aquests. Les indicacions més clàssiques són fàcilment comprensibles, però les més innovadores no tant. És el cas de la, que la DGT porta introduint-la des de fa, però encara resulta molt recent.S'ha començat a pintar a l'asfalt les anomenades, que no deixen de ser unsubicats als dos costats d'un carril i apunten cap a la part interior d'aquest. La nova marca el que fa ésen forma de prevenció que hi ha un tram més endavant on s'Els triangles pintats a terra indiquen als conductors que s'hanal que ve després i, alhora, milloren la, tant dels usuaris de la carretera com dels. Els símbols geomètrics estan separats entre si per. La clau està en el fet que han d'aparèixer a la viadel qual t'estan alertant i pel qual s'ha de reduir la velocitat.Hi ha unaen la forma geomètrica dels triangles: que els conductors els sembli que la. D'aquesta manera, també es porta ala velocitat, que és l'objectiu i funció de la senyalització.La primera vegada que la DGT va pintar les "dents de drac" va ser a la N-122 de Nava de Roa (), com a prova experimental. Això va passar el 2021 i ara, dos anys més tard, ja són una