Guardiola ja és el segon entrenador més condecorat de la història

Set títols continentals

L'entrenador Pep Guardiola ha conquistat aquest dimecres a la nit amb el Manchester City la seva quartacom a tècnic obtenint, així, el quart títol de l'any, un triomf que a més a més el converteix en, amb 36, només superat pels 49 triomfs de l'escocèsEl llançament al travesser del central del Sevillaa la tanda de penals de la final del torneig ha suposat la consecució del quart títol del 2023 per al City. Un triomf amb el qual el tècnic de(Bages) ha superat el romanèscom el segon entrenador que més títols ha guanyat al llarg de la seva carrera.En la seva reeixida trajectòria, Guardiola ha repartit aquests: el Barça, el Bayern de Munic i el Manchester City. Més d'una trentena de trofeus disseminats en tres Lligues de Campions, tres Mundials de clubs, 11 Lligues, quatre Supercopes d'Europa, sis Copes, quatre Copes de la Lliga i cinc Supercopes nacionals.El català, que, és juntament ambl'únic entrenador de la història que ha estat capaç d'aconseguir un sextet. En el cas de Guardiola, el va aconseguir l'any 2009, quan el Barça va guanyar els sis títols en què va participar. Aquesta és, però, una fita que podria haver igualat aquesta temporada, però la derrota a la Community Shield davant l'Arsenal ho ha impedit.A banda d'això, el tècnic de Santpedor va aixecar Lliga, Copa i Champions tant en la temporada 2008-09, a la banqueta blaugrana, com a la passada temporada, amb el City. Dos triplets als quals cal afegir el(Premier League, FA Cup, Copa de la Lliga i Community Shield) assolit amb els citizens el 2019.Guardiola també(3), sent Carlo Ancelotti el tècnic més llorejat en aquesta competició amb quatre. Uns triomfs que, sumats a les quatre Supercopes d'Europa fan que siguin set els títols continentals aixecats pel català. La Supercopa d'Europa aconseguida la passada jornada representa el seu 15è títol com a entrenador del Manchester City, una xifra que ja supera els 14 trofeus reeixits al Barça, sent el club anglèsEl pròxim objectiu del de Santpedor serà intentar igualar a Ferguson. De moment,, una distància que, tenint en compte que a les ordres dels citizens fa una mitjana de gairebé dos títols per campanya (1,88), no sembla inassolible. Al desembre, amb la disputa de la Copa del Món de Clubs de la FIFA, serà la pròxima oportunitat de continuar retallant-li títols i avançar en l'Olimp del futbol.

