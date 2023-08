Armengol s'estrena amb versos d'Espriu i garanteix l'ús immediat del català al Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

"Buenos días, Bos días, Egun on, Bon dia". Aquestes han estat les primeres paraules de la recentment proclamada presidenta del Congrés dels Diputats, la socialista, que aquest dijous ha rebut el suport de tot el bloc progressista i dels partits independentistes, que l'han situat en el càrrec. La seva primera intervenció no és casual, i és que d'aquesta manera ha volgut demostrar el seu reconeixement explícit cap a lesespanyol: català, castellà, gallec i basc. Així, en el seu discurs ha verbalitzat el seu "compromís" perquè totes quatre puguin ser utilitzades en totes les sessions plenàries de la cambra baixa, un fet històric que no s'havia produït mai abans, i que és un dels compromisos queen el marc de les negociacions de les últimes setmanes. Històric ha estat també que Armengol hagi pronunciat des de la cadira presidencial versos deen català.L'expresidenta balear, en el seu discurs, ha fet un al·legat a favor del model "" de l'estat que ha defensat sempre al llarg de la seva trajectòria, com ho va fer al capdavant del govern balear, que va heretar després que el popularintentés eliminar el català de les escoles. "La pluralitat és la nostra gran riquesa. La convivència de les cultures i les llengües ens fan millors", ha remarcat. I ha demanat a la cambra, en referència al fet de permetre l'ús de totes les llengües al Congrés, que "s'abandonin les pors", escapar de "posicions uniformes que empobreixen" i avançar en el respecte "sense odi i sense insults". A parer seu, l'objectiu ha de ser que la cambra se sembli cada vegada més a una Espanya "".En les seves primeres paraules també ha assenyalat la "complexitat" del moment per l'erosió de les forces de l'extrema dreta a la democràcia, ha fixat com a principals reptes, "totes les desigualtats", ha remarcat, i especialment la que viuen les dones per la violència masclista. "La pitjor xacra és que en democràcia hi hagi dones assassinades pel simple fet de ser dones. El meu primer compromís és treballar sense descans, perquè unides puguem acabar amb la violència masclista", ha declarat.Abans de la seva intervenció s'han produït elsde tots els diputats. Els independentistes han promès el càrrec en català i amb fórmules diferents de les habituals. Així,ja jurat "per imperatiu legal i fins a la consecució de la República catalana". Els parlamentaris de Junts, ho han fet "amb lleialtat al mandat de l'". Aquestes fórmules no han agradat a la bancada de la dreta, i tant elcomhan exigit a Armengol que les invalidés. La portaveu dels populars,, fins i tot ha amenaçat la presidenta del Congrés amb "accions legals". Però Armengol ha fet cas omís i ha defensat que "totes les fórmules utilitzades" s'ajusten al reglament.