L'ANC esclata contra ERC i Junts pel pacte al Congrés: «Submissió a l'Estat»

"Qualsevol pacte amb el partit que vulgui governar l'Estat només podria ser assumible com a resultat del reconeixement explícit que el referèndum d'independència [de l'1-O] va ser l'acte de sobirania que validacom a subjecte polític en conflicte amb l'Estat, i participar en la constitució de la mesa [del Congrés] sense reconeixement implica la submissió a l'estat espanyol amb el jurament de la constitució i el vassallatge al rei". Aquesta és una de les frases més contundents del comunicat que ha emès l'(ANC) després que ERC i Junts hagin facilitat que, del, hagi estat escollida en primera volta presidenta del Congrés dels Diputats en la sessió constitutiva d'aquest dimecres Les dues formacions independentistes han acordat amb el PSOE avenços en l'ús del-que es pugui fer servir al Congrés i que es reconegui com a oficial a Europa-, i també que es posi en marxa una comissió d'investigació sobre els atemptats del 17-A. "Facilitar la constitució de la mesa a canvi de prebendes institucionals, com la constitució de grup propi dels partits independentistes, és fer prevaldre la tàctica partidista fent-la passar per damunt dels interessos i necessitats de la nació. No és en cap cas una opció amb prou calat polític com per fer evident el conflicte amb Catalunya ni és una opció que generi la necessitat de resoldre'l", determina l'ANC, liderada peri que ja prepara la Diada d'enguany amb missatge crític assegurat."Creiem, tal com hem exposat reiteradament, quepot precipitar la fallida de l'Estat i abocar els partits espanyols a la necessitat de resoldre el conflicte català si volen governar. Entenem el bloqueig com una estratègia per aconseguir la independència, i no com una finalitat en si mateixa o unaper aconseguir un millor posicionament dels partits en la partida estatal", sosté el comunicat, en el qual es defineix com a "súbdit" tothom que col·labori amb les institucions espanyoles.Quina fórmula fa servir l'entitat per criticar aquest fet? "Facilitar la constitució de la mesa activament, i aquesta no és, a parer de l'Assemblea, l’estratègia que ens portarà a la constitució de l'estat català", manifesta l'entitat. "Entrar en dinàmiques estatals d'eixos dreta-esquerra no ens ha servit mai, i ara no serà una excepció, per fer efectiu el mandat del referèndum d'independència del Primer d'Octubre. Aquest hauria de ser el punt de partida", assenyala l'Assemblea en el posicionament públic.