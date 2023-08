Sánchez se'n surt, l'independentisme juga i Feijóo torna a naufragar

Sánchez, preparat per la investidura

La cara de Francina Armengol després de ser escollida presidenta del Congrés dels Diputats ha estat el resum més quirúrgic de la jornada. Un rostre de sorpresa, perquè ni tan sols ella es devia esperar que obtindria el càrrec amben primera volta. Aquest número, 178, és bàsic per entendre què ha passat aquest dimecres al Congrés i què pot passar en els mesos que venen. Perquè no només ha permès a Armengol aterrar al tercer càrrec institucional de l'Estat, sinó que aplana el camí aper presentar-se a la investidura. Com si fos una meta volant, la constitució de la cambra obre el camí cap a l'esprint final.Què més vol dir aquest 178? Quehan fet costat a la candidata del PSOE després d'una negociació agònica, resolta amb un-català a Europa, català al Congrés, comissions d'investigació sobre els atemptats del 17-A i sobre les maniobres de l'Estat contra l'independentisme- que conté múltiples lectures. La primera, queha decidit jugar a fons la partida de la governabilitat a l'Estat. La segona, que ERC ja no es troba sola a l'hora de capitalitzar els fruits de la negociació. I, la tercera, que amb la investidura les demandes -- seran més exigents per part de l'independentisme.A l'altra banda, en contraposició al pas endavant de Sánchez, s'hi troba unmés sol que mai. Tot i haver guanyat les eleccions, tot i acariciar la majoria absoluta, el trencament amb-certificat en les votacions de la mesa- el deixa sense arguments per demanar aque el proposi per la investidura. Aquest és el balanç que deixa una sessió constitutiva del Congrés que delimita el terreny de joc per la legislatura que tot just arrenca.

Tot i el soroll i les advertències dels partits més petits del bloc progressista de no donar els seus vots per fets en la constitució de la mesa, sempre al límit, Sánchez ha aconseguit superar amb escreix el primer pas després del 23-J. El pla de Ferraz, la seu dels socialistes, estava planificat des del primer moment. El 24-J, l'endemà de les eleccions, el candidat socialista va receptar calma i vacances. Deixar pair els resultats, destensar el moment, i mentrestant, deixar que Feijóo es desgastés intentant teatralitzar i difondre la idea que per tenir més suports assegurats -comptant els de Vox- podria arribar a la investidura. Però en les regles de la democràcia parlamentària espanyola no és el guanyador qui governa, sinó el que té més suports.





L'estratègia, arriscada, ha servit. Sánchez ha aconseguit superar el primer tràmit amb un cost que no ha estat elevat -no s'ha parlat de referèndum-, encara que més del que s'esperava. Els socialistes pensaven que n'hi hauria prou ambper aconseguir el seu suport, però a l'altra banda s'han trobat amb dos partits independentistes que volien més i pagaments per avançat. Així, han acabat acceptant la utilització de les quatre llengües oficials al Congrés - Armengol ho ha demostrat en el seu discurs inicial -, i d'altres demandes. La qüestió de la llengua resulta una forma guanyadora per al PSOE, perquè aquest no és només un element que acontenti a Junts i ERC, sinó que val per cinc i també acosta aper a les pròximes converses de cara a la investidura.Però resolta la qüestió de la llengua, ara comença la negociació de debò. Els partits nacionalistes adverteixen que per a la investidura és imprescindible una agenda gallega i basca. Els catalans volen molt més, i el PSOE parteix de la premissa que només negociarà allò que hi càpiga dins del "marc constitucional". Ara caldrà veure que hi cap a la Constitució, però l'important d'aquest primer tràmit és que laentre el PSOE, ERC i Junts, i que, per tant, una part molt complicada del camí -seure en una taula o agafar el telèfon- està encetada. La llei d'amnistia ja la verbalitzen des d'ERC com el que desbloquejarà la investidura El pla de Sánchez perquè les dretes es desgastessin ha triomfat. Aquest matí, Feijóo ha trucat a, líder de, i li ha dit que no hi hauria per a la seva formació un lloc a la mesa, com li reclamava. Això ha provocat que els ultres no hagin donat suport a la candidata popular, i que les converses entre els dos partits de la dreta s'hagin esquerdat. A hores d'ara, Feijóo no compta amb el suport dels ultres per a una eventual investidura, i ni tan sols amb el de la diputada, amb qui governa a Canàries, i que s'ha abstingut.Feijóo avui ha tornat a estar més sol que mai. Igual de sol com es va sentir la nit electoral del 23-J. Va guanyar les eleccions, i a Gènova, seu dels populars a Madrid, ningú li va reconèixer el triomf electoral. Els crits van ser en suport d', presidenta madrilenya i una de les dirigents que més es postula per arrabassar-li el lideratge del PP. L'endemà de les eleccions, Ayuso va expressar el seu suport a Feijóo, sempre amb aquella manera tan seva, l'ambigüitat. Mentre el líder gallec fracassa de nou, la madrilenya continua inflada, però de moment l'ayusisme no desenterraa la destral de guerra. De moment. Caldrà veure, després d'aquesta soledat, com manté l'estratègia Feijóo a partir d'ara. La seva única possibilitat per revifar seria unasi el PSOE i l'independentisme no es posen d'acord. Però això ja no depèn d'ell."Portaven quatre anys contra la negociació amb l'Estat i ara hi juguen", certificava aquest migdia un alt càrrec d'ERC consultat peren referència al paper de Junts en aquesta legislatura. La principal novetat de la nova etapa a Madrid és que els republicans ja no estan sols a l'hora de dialogar amb el PSOE. El partit deha volgut demostrar en la negociació que s'ha de cobrar per avançat, i per això s'ha fet pública la carta del ministredemanant el reconeixement del català a Europa, enviada abans de l'inici del ple. A l'habitual competència entre les dues principals formacions de l'independentisme s'hi suma una nova variant, que és la pugna per veure qui aconsegueix més rèdits de la negociació. El principal objectiu: una. O un mecanisme que pugui aportar els mateixos efectes.