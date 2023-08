ERC plantarà el rei en la ronda de contactes per la investidura

Mostra el teu compromís amb Nació.

no participarà en la ronda protocol·lària amb els portaveus parlamentaris que fa el reia la Zarzuela en l'inici de laper explorar la investidura. Així ho han decidit els republicans, segons ha pogut saber, repetint el que ja és un costum per part dels de: plantar el monarca. El setembre del 2019, en l'inici de l'última legislatura, el partit ja va decidir no anar-hi en resposta a l'actitud de Felip VI respecte a l'expresidenta del Parlamenti pel discurs del, contra l'independentisme. També ho va fer el 2016."Ni ho vam fer quan no va voler rebre la nostra companya injustament empresonada i legítima presidenta del Parlament Carme Forcadell, ni ho vam fer al juliol després del miserable discurs del 3-O que aplaudia la violència de l'1-O, ni ho farem ara", recollia llavors en el seu compte de Twitter Rufián. En aquesta legislatura, la protesta i plantada al rei esQui no va plantar el rei l'any 2019 va ser. Concretament, hi va assistir la llavors portaveu al Congrés,"Estem sempre disposats a parlar de qüestions que necessiten voluntat política per ser resoltes", va argumentar l'actual presidenta de. De moment es desconeix si l'actual cap de files dels juntaires al Congrés,, assistirà a la recepció, que es convoca un cop s'han constituït les Corts.La ronda de contactes de Felip VI per a la investidura comença la, i serà del tot inusual, ja que per primera vegada en els últims anys, hi haque aspiren a ser investits: el populari el socialista. És el Congrés dels Diputats qui escull el nou cap de l'executiu, però correspon al monarca decidir qui se sotmetrà al debat d'investidura.