La Rambla recupera el record a les víctimes del terror del 17-A

Nou record a les víctimes del 17-A. En eldels fets que van acabar amb la vida de 16 persones i va deixar 130 ferits, entre Barcelona i Cambrils,, el punt de la capital catalana on va tenir lloc l'atropellament massiu amb què va començar el terror. Acompanyades de la música d'El cant dels ocells interpretada per la violoncel·lista Sandrine Robilliard, les famílies de les víctimes - moltes de les quals encara no reconegudes o compensades - han participat en un homenatge que també ha inclòs les principals institucions del país.Tant el president de la Generalitat,, com l'alcalde de Barcelona,, han format part del record als màxims agreujats pel terrorisme recent a Catalunya. Si bé ho han fet des d'un segon pla, i sense parlaments, tal com es va establir en el protocol pactat amb les entitats que acompanyaven les víctimes des del primer moment. També hi era el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto.Amb tot, famílies, víctimes, societat civil i representants polítics han participat d'. També s'hi ha donat un minut de silenci col·lectiu des del memorial instal·lat al Pla de l'Ós de la Rambla.