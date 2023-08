A canvi de què l'independentisme ha facilitat al PSOE la presidència del Congrés?

ERC: català, Catalangate i fi de la repressió

Junts: català, clavegueres de l'Estat i atemptats del 17-A

Petició de José Manuel Albares a la Comissió Europea Foto: Junts

L'expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, és des d'aquest dijous la nova presidenta del Congrés , després que els partits independentistes de la cambra baixa,, hagin tancat dos acords diferents amb ela canvi de donar-hi suport. El principal reclam dels dos partits independentistes era facilitar l'al Congrés, i malgrat que en un inici els socialistes havien allunyat aquesta possibilitat, han acabat cedint.Aquest primer tràmit que ha superatno implica en cap cas que els vots per a la sevaper part de l'independentisme estiguin garantits, però sí que suposa una llum verda perquè lescontinuïn en peu. Després d'aquest primer acord, ERC i Junts preveuran avançar en dues demandes claus: l'i l'. Ara bé, a canvi de què l'independentisme ha facilitat la presidència del Congrés?Si bé els dos partits han coincidit en la qüestió del català, la lletra petita dels acords és diferent. L'acord entre ERC i el PSOE contempla la confecció d'unaperquè el català sigui llengua "plenament oficial" en totes les institucions de l'Estat, inclosa la Justícia, i d'ús "des de la primera sessió plenària al Congrés". També l'acord inclou la culminació dels acords als quals havien arribat republicans i socialistes en la taula de diàleg: impulsar l'ús de la llengua catalana a lesEn segon lloc, també s'ha acordat la creació d'una comissió d'investigació sobre el. Per últim, els republicans han arrencat el PSOE un compromís per la "" relacionada amb l'1-O per les "vies legals necessàries", el que fonts dels republicans asseguren que inclou l'amnistia.Pel que fa a l'acord entre Junts i Sánchez, s'inclou el reconeixement del català com a llengua oficial de la Unió Europea. Els deexigien "fets comprovables", i aquest matí el govern espanyol ja ha fet efectiva laperquè el català, el basc i el gallec siguin inclosos en el règim lingüístic de la Unió Europea com a llengües oficials. Ha estat el ministra d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, qui ha enviat una carta a la presidència del Consell d'Europa . Ha estat especialment aquest fet tangible el que ha acabat movent Junts cap als vots a favor d'Armengol.També en matèria de català i igual que contempla l'acord amb ERC, Junts ha aconseguit que el PSOE avali l'ús al Congrés amb "plena normalitat" a partir del "proper ple". A parer dels juntaires i a diferència d'ERC, l'ús del català no necessita cap reforma perquè és "legal", i només és qüestió de "voluntat política". Des de Junts també han segellat un pacte amb el PSOE per a la creació d'una comissió d'investigació sobre els, i la reactivació de la comissió sobre les