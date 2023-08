L’independentisme situa Armengol com a presidenta del Congrés a canvi de l’ús del català

Continua la negociació per a la investidura de Sánchez

és des d'aquest dijous la nova presidenta del, després que els partits independentistes hagin decidit finalment donar els seus vots a la candidata delarran dels acords als quals han arribat en les negociacions de les últimes setmanes, entre els quals s'inclou l'. La líder socialista ha estat escollida d'aquesta manera amb els vots a favor de tot eli dels partits catalans: PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG, un total de 178 paperetes. El PSOE de, supera d'aquesta manera el primer tràmit després dels ajustats resultats delL'elecció de l'expresidenta de lesno s'ha conegut fins a última hora, i és que aquest matí mateix encara no se sabia si el PSOE tindria prou suports perquè la seva candidata obtingués els vots necessaris enfront de la seva contrincant, la popular, clau en la votació perquè podia declinar la balança cap a una banda o l'altra si Junts no donava els suports al PSOE, ha anunciat a primera hora una. A les vuit del matí, els dereunien la seva executiva i decidien, a partir d'un inici d'acord, donar els vots al PSOE, després d'haver arribat aque havien posat damunt la taula negociadora:, i la creació desobre les clavegueres de l'estat i els atemptats del 17-A.També ERC ha tancat un acord al límit , anunciat pel seu cap de files,, pocs minuts abans d'iniciar-se el ple de constitució de la mesa del Congrés. Concretament, la lletra petita de l'entesa recull la confecció d'unaperquè el català sigui llengua "plenament oficial" en totes les institucions de l'Estat -inclosa la justícia- i d'ús "des de la primera sessió plenària" al Congrés, és a dir, la d'avui mateix. També, l'acord inclou la culminació dels acords per a l'. En segon lloc, la "creació d'una comissió d'investigació sobre el". Per últim, l'acord recull que l'Estat es compromet amb larelacionada amb l'1-O contra l'independentisme per les "vies legals necessàries".En un breu missatge a Twitter, el president dels republicans,, ha celebrat l'acord entre republicans i socialistes i ha afirmat que amb el pacte continuaran "arrossegant" el PSOE en el camí de la resolució del conflicte. "Poder parlar en català, euskera i gallec al Congrés i a la justícia, posar fi a la repressió de l'Estat per l'1-O i investigar l'espionatge a l'independentisme amb Pegasus són qüestions fonamentals en democràcia", ha assenyalat.Aquest primer pas en el qual el PSOE se n'ha sortit no implica, en cap cas, que els partits independentistes hagin decidit que donaran els seus vots a Sánchez en la seva investidura. És un primer tràmit per facilitar que continuïn les negociacions entre totes les parts, asseguren tant des d'ERC com Junts. Les dues peticions clau dels partits independentistes de cara a la investidura són l'i l', però a hores d'ara els socialistes només contemplen acceptar qüestions que estiguin dins del "marc constitucional".