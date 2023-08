El govern espanyol registra a la Unió Europea la petició perquè el català sigui una llengua oficial

El govern espanyolSegons ha avançat El Nacional, l'executiu en funcions que presideix Pedro Sánchez també inclourà l'euskera i el gallec en aquesta petició. Precisament, aquesta era una de les exigències de Junts per intentar desencallar les negociacions per investir Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels Diputats.L'ambaixador permanent d'Espanya a la UE,, ha estat l'encarregat de notificar a la secretària general del Consell de la Unió Europea, Thèrése Blanchet, la intenció de l'estat espanyol: modificar el reglament que determina quin règim lingüístic es pot fer servir a les institucions europees. No és el primer cop, però, que es realitza una petició com aquesta.el govern espanyol va demanar que es reconegués de manera oficial les altres llengües que tenen estatus oficial a Espanya (català, basc i gallec), però no va demanar mai que s’afegissin a la llista de llengües oficials de la Unió Europea", va assenyalar el Consell de la Unió Europea en resposta a l'eurodiputat irlandès Chris McManus, del Sinn Féin, aliat amb Plataforma per la Llengua -defensora de l'oficialitat comunitària- a l'hora de fer la petició al Consell.El català també va ser protagonista en la taula de diàleg,Per tal d'apaivagar les crítiques vinculades al fet que la llengua és un aspecte sectorial i que a la taula només s'hi parla de resolució del conflicte, al final es va acabar encabint en la carpeta de la desjudicialització.Hi va contribuir l'ofensiva del 25% de castellà i la legislació per esquivar-lo al Parlament amb el suport -parcial, perquè no va avalar el decret específic del Govern- del PSC. Un moviment que, vist en perspectiva,a la mesa de negociació, que es van elaborar de manera discreta.

