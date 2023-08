ERC avança que no hi ha acord amb el PSOE per al Congrés i avisa que és una «temeritat» donar per fets els seus vots

Mostra el teu compromís amb Nació.

La direcció d'ERC ha fet aquest dimecres una reunió informativa, expliquen fonts republicanes, per compartir on se situa el partit davant la votació que tindrà lloc aquest mateix dijous. Les mateixes fonts avancen que, per ara,sobre si donaran suport o no a les peticions socialistes. Així i tot, s'han mostrat "amb els objectius polítics relacionats amb la mesa del Congrés que hem explicitat en públic i en privat".En funció de com avancin les converses, els republicans ja expliquen que faran una"Fa dies que hem avisat que era unad’ERC", alerten, per tot just després apuntar: "Aquest missatge és clar i meridià com les condicions polítiques per votar una presidència progressista del Congrés", conclouen.Justament fa poques horesrespecte a la votació. Els dehan assegurat que l'opció de donar suport a la candidata socialista per a presidir la cambra baixa està completament descartada. Per tant, les dues úniques opcions que encara resten damunt la taula són. Per la seva banda, la cúpula del partit sí que es trobarà segur dijous a les 8:00 del matí -només dues hores abans de la constitució del Congrés- per acabar d'esclarir la posició a Madrid.Fins ara,en aquesta arrencada de legislatura. Els decisius per convertir -per acció o per omissió- Armengol o la candidata del PP, Cuca Gamarra , en presidentes de la cambra baixa. No obstant això, després del comunicat d'ERC, els republicans es tornen també en claus per als interessos del PSOE. Amb la seva falta d'acord sumen encara més nervis entre les files socialistes en un