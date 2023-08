El PP proposa Cuca Gamarra com a candidata a presidir el Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

serà la candidata dela la presidència del Congrés dels Diputats. Així ho ha verbalitzat aquest dimecres, cap de files del partit, en una compareixença pública davant del grup parlamentari popular. Gamarra, secretària general del PP, competirà d'aquesta manera amb proclamada aspirant del PSOE . La votació serà extraordinàriament renyida i depèn de quin posicionament adoptin, que tenen a les seves mans la clau en aquesta arrencada de legislatura. Pel que fa al Senat, on el PP té majoria absoluta, Feijóo planteja queen sigui president.El guanyador de les eleccions -es va imposar amb 137 diputats, però no va arribar a la majoria absoluta amb Vox- ha mostrat el seu convenciment que quan arribi el moment de proposar un president per a la investidura, el reitindrà en compte els interessos dels espanyols: "Actuarà com ha fet sempre, d'acord amb la llei, exercint les seves competències constitucionals i només al servei d'Espanya". En els últims dies Feijóo, que no té els suports necessaris per ser president, ha assegurat quesi el rei li ho proposa.Com serà la sessió constitutiva d'aquest 17 d'agost? Durant tot aquest mes els diputats i senadors han recollit les seves credencials, però no serà fins aquest dijous que coincideixin en uns dels plens més maratonians de qualsevol legislatura, i és que un total de 350 diputats participen de la votació. El reglament estableix que l'elecció del president és, el que significa que cada diputat ha d'escriure un sol nom a la seva papereta. L'escollit serà el que obtingui(176 vots) en primera volta, però cap dels dos blocs -dreta i esquerra- han aconseguit refermar-se tants suports. El més probable, llavors, és que després d'una primera votació es repeteixi l'elecció entre elsla socialista Armengol, i el candidat dels populars, Cuca Gamarra.Tant el bloc de la dreta com el de l'esquerra necessiten la implicació de terceres formacions. A hores d'ara, un dels escenaris d'infart que podria ocórrer seria un: PP (137), Vox (33) i UPN (1), front PSOE (121), Sumar (31), ERC (7), Bildu (6), PNB (5) i BNG (1). Aquest escenari es produiria en cas que Junts i Coalició Canària s'abstinguessin o es votessin a ells mateixos. En aquest escenari, el reglament estableix que la repetició de la votació es produiriafins que un dels dos candidats obtingués més vots que l'altre.