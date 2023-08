Sis anys després del 17-A: les víctimes oblidades

Mostra el teu compromís amb Nació.

Aquest dijous 17 d'agost es compleixen sis anys de l'atemptat a la Rambla de Barcelona i a l'efemèride. És el primer aniversari dels fets en què ja no existeix la principal associació que ha acompanyat les víctimes d'aquest atac terrorista. Fa tres mesos es va dissoldre per esgotament. Sobretot, pel cansament que acompanya la denúncia de la desatenció als agreujats per l'acció gihadista que va deixar 16 morts i 130 ferits entre la capital i Cambrils. Una falta de consideració que. Tot plegat deixa centenars de persones sense el reconeixement i les atencions que els pertocarien com a part d'un procés reparador.Malgrat això, sis anys després,que té lloc al cor de la Barcelona turística, on va acabar el seu recorregut la furgoneta que va endur-se la majoria de vides d'uns atemptats que després es van estendre a Cambrils. En el pla simbòlic, les entitats reconeixen l'entesa amb els diferents governs implicats -per exemple, un protocol perquè no utilitzin l'homenatge per fer-hi parlaments polítics- si bé els laments arriben quan es recorda la feina pendent L'entitat que ha desaparegut formalment és. Aquesta associació, sorgida arran del 17-A, va anunciar la seva dissolució el maig passat. En el moment d'acomiadar-se, es va denunciar que plegaven per manca de suport de les administracions. També es denunciava que les institucions públiques no eren proactives amb els agreujats, fet quedesprés d'haver patit alguna mena de conseqüència d'aquests incidents traumàtics. Això incloïa des de tenir familiars morts o ferits fins a haver hagut de fer front a alguna mena de seqüela per haver estat a l'entorn de la Rambla en el moment dels fets.En el moment de cessar l'activitat, la UAVAT calculava que hi haviacom a víctimes a la sentència del 17-A. També s'insistia que de lesque havien acompanyat durant els darrers cinc anys,. El desànim va portar a considerar que hi havia un oblit voluntari al voltant de les víctimes.Per arribar a localitzar i informar de la reparació que tenen a l'abast als agreujats reconeguts a la sentència, si bé es considera que n'hi ha molts més, la Generalitat podria tenir-ne la clau. En el seu adéu formal, la unitat ciutadana que acompanyava les víctimes recordava que encara està pendenti completar els contactes amb els afectats. De moment, però, malgrat els moviments per intentar forçar aquesta novetat, encara s'espera que es faci el pas.