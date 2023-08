Sánchez es compromet a impulsar l'ús del català a Europa com a gest cap a l'independentisme

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

, ha assenyalat aquest dimecres, líder del PSOE i president en funcions del govern espanyol, en una compareixença davant dels diputats socialistes prèvia a la constitució, aquest dijous, del Congrés dels Diputats. "Impulsarem el seu ús [de les llengües cooficials] a les institucions comunitàries", ha remarcat, en referència a la seva etapa -ja en vigor- com a president de torn de la(UE). Un gest cap a l'independentisme en les hores prèvies a la constitució de la mesa, que el PSOE vol que presideixi. La seva tria, però, depèn d'i especialment de, ambal capdavant.Sánchez ha assenyalat que Armengol és "dialogant" i "de fortes conviccions". Puigdemont, en tot cas, ja ha advertit que calen "fets comprovables" abans de "comprometre el vot" , un missatge que s'ha de posar en el context de les converses d'última hora que s'estan produint. La partida es juga en múltiples bandes, també ambi el, que podria tenir un lloc a la mesa del Congrés amb l'aval de la resta de formacions nacionalistes.Abans de la compareixença pública, Sánchez ha presidit la reunió de l'executiva socialista, que ha validat la tria d'Armengol com a candidata a presidir el Congrés. "Existeix la necessitat de consolidar elsque hem aconseguit en els últims quatre anys", ha remarcat el president en funcions del govern espanyol, que ha tret pit perimpulsada pel PP i Vox. "Volien imposar la marxa enrere, i han quedat. En lloc de derogar, la ciutadania vol consolidar els avenços", ha determinat el dirigent socialista.Sánchez ha remarcat que, com a líder de Vox, no va aconseguir canviar el PP -on havia militat- quanera el màxim dirigent popular, però que ara sí que ho ha assolit ambal capdavant dels conservadors. "El PP ha dinamitat tots els ponts que condueixen cap a pactes més enllà de Vox. Això els deixa més aïllats que mai", ha remarcat el cap de files del PSOE, que ha demanat a Feijóo que compleixi amb la Constitució i no pressioni el rei per ser proposat com a candidat a la presidència del govern espanyol