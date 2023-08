El Govern de la Generalitat ja ha acabat els deures d'estiu, almenys pel que fa al lloguer. Ara la pilota és a la teulada de l'executiu de l'Estat. La consellera de Territori, Ester Capella, ha anunciat aquest matí la finalització dels tràmits necessaris per enllestir la regulació de lloguers a Catalunya. Ja s'han resolt les al·legacions al pla per aplicar el s topalls als arrendaments a 140 municipis del país , i s'ha establert una gran diferència respecte a la proposta inicial. A partir d'ara en el mercat del lloguer, ha apuntat Capella, deixant enrere la xifra de deu propietats que fins ara s'utilitzava per fixar aquesta catalogació de gran tenidor.Al marge d'aquest canvi, el nou pas anunciat pel Govern trasllada al govern de Pedro Sánchez, ara en funcions, el requeriment per validar la proposta per regular els lloguers. En algun moment, l'executiu espanyol haurà de fer el tràmit oficial per permetre que Catalunya reguli els lloguers. Les incògnites són la data i la manera. La titular del Departament de Territori ha assegurat que la resposta podria ser imminent perquè la regulació de lloguers sigui una realitat al territori català., ha reconegut Ester Capella.Un dels principals elements de dubte que quedaven sobre l'aplicació de la primera llei d'habitatge estatal -que ve a cobrir el forat regulador que va deixar la retallada del Tribunal Constitucional a la llei catalana - és com es fixarà el topall als lloguers. Des de la Generalitat s'havia insistit que la intenció era anar per feina. És a dir, aplicar la nova normativa utilitzant, una eina treballada durant anys i que ha anat evolucionant amb el pas del temps. Al Ministeri de Transports, tanmateix, asseguraven que s'estava treballant per tenir un índex propi de caràcter estatal que serveixi per fer la regulació a qualsevol comunitat autònoma.Arribat el moment en què l'executiu català ja ha acabat la feina i vol aplicar la regulació de lloguers tan ràpid com sigui possible, no hi ha cap novetat sobre l'instrument que el govern espanyol preparava. Davant d'això, la Generalitat pressiona perquè l'Estat els permeti aplicar la regulació amb el mètode català, i citen la llei espanyola que així ho contempla. ". S'ha de treballat i l'has de tenir molt clar", ha expressat la consellera Capella, que tot seguit s'ha permès una llicència informal a l'hora d'exposar el debat sobre aquest instrument., ha resolt, abans de subratllat que l'eina catalana és especialment precisa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Aquesta informació s'ampliarà.