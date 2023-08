Puigdemont avisa el PSOE: «Calen fets comprovables abans de comprometre el vot»

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se'ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Nou missatge dedirigit al PSOE quan queden poques hores perquè es constitueixi la mesa del Congrés dels Diputats, al capdavant de la qual els socialistes hi volen situar l'expresidenta balear Francina Armengol . En una piulada a Twitter, Puigdemont ha alertat els socialistes que la negociació sobre l'òrgan rector de la cambra no va de tenir-hi un càrrec, ni "tampoc" de la investidura de Pedro Sánchez. "No podem avançar nacionalment a base de propostes formulades per qui sempre les incompleix, i per això calen fets comprovables abans de comprometre cap vot", ha ressaltat l'expresident de la Generalitat i líder moral de"Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni ens refreden", ha remarcat Puigdemont, convertit en portaveu del seu partit des de la posició d'exiliat i eurodiputat, malgrat que no forma part -voluntàriament- de la direcció des de l'any passat. La cúpula de Junts, dues hores abans de la constitució del Congrés, per decidir si fa costat a Armengol com a presidenta de la institució.En la publicació, com és habitual, Puigdemont no s'estalvia crítiques agres a l'ecosistema de la política estatal. "El sistema polític i mediàtic espanyol parla de xantatge, però és un error que revela fins a quin punt ignoren, sigui per desinterès o sigui per supèrbia, la realitat que ens ha portat fins aquí. És el resultat d'una profunda desconfiança, basada en fets reals, que no desapareixerà per un acord i", ha indicat l'expresident de la Generalitat. Amb aquesta última frase, Puigdemont aprofita per recordar que una eventual entesa o ruptura amb el PSOE no canviarà el context larvat durant els últims anys.Mentre que en altres ocasions -la negociació ambper reeditar la coalició el 2021 o bé el trencament posterior del pacte - era habitual escoltar en mitjans i xarxes el posicionament de dirigents i influenciadors propers al partit sobre una qüestió determinada, aquesta vegada tot és silenci. Només estan autoritzats a parlar Puigdemont -que des del juny de l'any passat no ocupa cap càrrec orgànic a Junts-, el secretari generali la presidenta, juntament amb la cap de files a Madrid,, que ha mantingut contactes amb, negociador multiusos de Sánchez. L'ordre als membres de la cúpula va ser clara: res de consideracions públiques per no distorsionar les converses. Unes converses, per cert, que ambno han servit per bastir una posició unitària de l'independentisme.El nucli decisori de Junts, en tot cas, s'ha desplaçat en un comitè al marge de la direcció, integrat per Puigdemont, Turull i Nogueras, amb Borràs al corrent dels detalls. Una manera de funcionar que en un primer moment, però que ha estat acceptat amb sensacions que van de la resignació fins a la satisfacció pel fet d'evitar la tensió inherent a aquest tipus de situacions. Que la direcció viu majoritàriament al marge dels detalls ho exemplifica que, fins dijous -dia en què es constitueix el Congrés- a primeríssima hora, no es reunirà la cúpula per decidir sobre què fer amb la mesa de la cambra baixa La cita serà, i Turull serà l'encarregat de presentar l'estat de les converses amb el PSOE i el posicionament a defensar a Madrid. "I no es pot deixar de dir que aquí es prendrà, com és habitual, la decisió que adopti Puigdemont", ironitzen aquests dies diversos dirigents consultats, bona part dels quals desconeixen com transcorren les converses . Sí que és cert, en tot cas, que el Congrés és la meta volant camí de la investidura, amb els set diputats aconseguits el 23-J -amb la xifra de vots més baixa,, de l'espai postconvergent en les últimes dècades- claus per al futur de Sánchez.