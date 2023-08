​Francina Armengol es perfila com a candidata del PSOE a la presidència del Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

es perfila com la candidata del PSOE asegons diverses fonts consultades per. L’expresidenta balear, que va deixar el càrrec després de les últimes eleccions autonòmiques per la victòria del PP i de Vox, és el nom amb més opcions dels que ha valorat Pedro Sánchez.Armengol, un cop va perdre la presidència balear, va liderar la llista socialista a la regió. La tria del seu nom, això sí, depèn de Junts, que encara no ha fet públic cap posicionament i no el decidirà fins dijous a les vuit del matí, dues hores abans de la constitució del Congrés.La voluntat del PSOE ésde què disposava l’anterior legislatura ambal capdavant. La candidata del PSC a les eleccions va decidir renunciar al càrrec la setmana passada, i això ha portat els socialistes a triar el relleu amb l’expresidenta balear com a favorita. En les travesses també hi havia aparegutministre de la Presidència en funciona i negociador de la màxima confiança de Sánchez.Tant el PSOE com Sumar van sortir aquest dilluns des de la cambra -són dies de recollida de credencials a l'espera que es constitueixi la mesa- per tancar la porta a la proposta canària sobre una presidència basca . "Ha de ser una persona del PSOE", va indicar, vicepresidenta en funcions del govern espanyol. "Cal atendre la", ha resumit, la flamant portaveu parlamentària deLa negativa també ha arribat per part de Bildu, amb qui el PNB juga una partida de llarg abast per la governabilitat al País Basc amb els socialistes com a actor imprescindible. Que els nacionalistes presideixin el Congrés, va assenyalar, portaveu de l'esquera abertzale, és una possibilitat que "no està ni tan sols sobre la taula". Això no vol dir, però, que el PNB no formi part de la mesa, com va passar en la segona legislatura de Zapatero, quanva ser secretari segon de l'òrgan rector de la cambra, que ja no presidirà Meritxell Batet . Els nacionalismes han format part de la mesa en altres etapes, però mai l'han presidida.Aquesta responsabilitat sempre ha estat reservada a les grans formacions estatals -UCD, el PSOE i el PP, que en les últimes dècades s'han anat repartint la presidència de la cambra en funció dels resultats obtinguts-, tot i les entrades puntuals de dirigents nacionalistes., per exemple, va ser vicepresident quart de la cambra entre el 2008 i el 2015, moment en què va deixar la responsabilitat per aterrar al Govern liderat perquanes va trencar. Des d'aquell moment que no hi ha hagut més representants de formacions d'obediència no estatal, tot i que, dels comuns, ha format part de la mesa en dues etapes.