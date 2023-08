El Barça no passa de l’empat en el debut a la Lliga amb polèmica: Xavi és expulsat i esclata

Agressió de Rapinha a Gastón

Al carrer ! Por cerdo, Rapinha 🐷 pic.twitter.com/MHZI8h75UY — TopMemes 2.0 ©️ (@scar_imbernon) August 13, 2023

La polèmica jugada

I feel cheated. They did an INEC on barca fans. Xavi and Gavi deserved better than a share of the spoil. Araujo was spot on as usual. Abde had a great second half too. Barca deserved more because Getafe didn't come to play football! pic.twitter.com/kTi7EhcNuw — Pepsi, ACA 💙❤ (@Pepsi_addict__) August 14, 2023

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

en la visita d'aquest diumenge al Coliseum durant la primera jornada de La Lliga EA Sports, un nou malson blaugrana al sud de Madrid, desballestat de menys a més per a acabar ambi reclamant unen el minut 103.Fins aquí ha arribat el matx, amb una llarga revisió delen quèsemblava que anava a xiular un penal d'Iglesias sobre Araujo, però que va acabar assenyalant unaen el toc anterior. Una acció de les complicades i les, en un descompte etern, perquè el curs comenci amb coses de què parlar.El Barça s'ha trobat amb un os conegut, un estadi on no havia estat capaç de guanyar en les seves tres últimes visites, amb l'afegit de ser el partit de debut de la temporada. Amb les màquines encara per greixar, encara que gairebé tots vells coneguts,davant un bon mur dels homes deEls locals fins i tot han donat el primer esglai a l'àrea rival, amb unque no ha arribat a rematar, però el Getafe no ha trigat a plantar la seva àmplia línia defensiva, de fins a sis jugadors. Al Barça encara se l'ha vist, a estones, en xancletes, insuficient per sorprendre o trobar llocs, al costat de la imprecisió també típiques d'aquestes dates.El Geta no ha dubtat a tallar qualsevol conat de perill culer, amb els visitants queixant-se des de ben d'hora al col·legiat per les faltes. Lewandowski i Raphinha han tingut batalles de tota mena iha estat també alerta per mantenir la porteria madrilenya en lloc segur. El Barça ho ha intentat per fora també amb, però la desesperació i les picabaralles no han trigat a sortir.Els de Xavi han apostat per la banda dreta i el joc directe, amb un Pedri una mica més anul·lat, i Raphinha ha passat a ser, protagonitzant amb una arribada que ha acabat en pal després de la parada de Sòria i el rebuig de. D'altra banda, el brasiler ha estat també qui més s'ha escalfat i ha acabat marxant al carrer per una agressió a Gastón.Després d'un afegit de 10 minuts, el quadre culer ha tractat de rearmar-se amb el pas per vestuaris i el Getafe ha tingut temps per pensar si anar per al partit., qui ha posat la directa per la banda, intentant fer oblidar Dembélé, i ha tingut una bona opció de gol a passada de Pedri.El canari ha continuat, però, apareixent poc. No obstant això, cada vegada que ho ha fet ha estat per deixar només davant el porter un company. El jugador menys del Barça no s'ha notat i el Getafe ha dit adeu a l'avantatge quan prop de l'hora de trobadaAixí, als de Bordalás no els ha quedat una altra que el replegament, ja que Xavi tenia encara unes quantes armes a la banqueta. El jovei Gavi han saltat a la gespa per ajudar a trobar el gol en els últims minuts,Yamal, de 16 anys, ha deixat moments per al record i ha posat una de ben fàcil per a Ansu Fati, peròAmb tot, arribant al minut 100, ha arribatla jugada de què es parlarà aquesta setmana. El Barça ha reclamat el penal sobre Araujo i el col·legiat ha rebut l'avís del VAR, però per allà al mig també hi era una possible mà de Gavi. Una acció que, segons la cambra, semblava una cosa o una altra.i no per a un campió que comença perdent punts.