La Superliga i el «League of Legends» tornen a trencar el seu propi sostre al Palau Blaugrana

És un fet. Cada final presencial de la competició estatal delsupera l'anterior. L'escenari d'enguany era envejable.ha estat l'escenari del desenllaç de la temporada regularDesenllaç de categoria perquè s'enfrontaven els dos millors equips del torneig espanyol -amb presència important de catalans-,, i que ha evolucionat en una espècie de festa per a tots els aficionats al videojoc professional més important del planeta.encara que les audiències no siguin les mateixes que les que s'enregistraven en pandèmia. Catalunya és l'escenari més mediàtic dels eSports a tot l'Estat i aquest dissabte ha tornat a quedar més que demostrat.Movistar Riders ha aconseguitque no es produïa des del 2018. Els madrilenys han acabat passant per sobre de l'equip de Bilbao i han aconseguit la seva segona copa consecutiva.. 3 a 1 i cap a casa. En només quatre mapes han recordat a tots els aficionats del videojoc quin és el millor equip de tot l'Estat.En un ecosistema tan consolidat com el del League of Legends, escenaris com aquest demostren el múscul del qual gaudeix el sector i el competitiu del videojoc.de l'LVP. Ell mateix recordava l'evolució de tot plegat en els darrers tres anys, des de la final de la Iberian Cup al CCCB del Fòrum -també a Barcelona-. "La pandèmia va ser un oasi, però aquest món és molt volàtil. Exigeix molt, pero la recompensa és molt gran", comentava a Nació el càster valencià.Ell mateix forma part d'un grup, els càsters, que són pràcticament estrelles del rock en aquest univers d'eSports.en una trobada que fa enfortir el lligam que vertebra aquest univers. La competició es nodreix dels seus seguidors, com en els esports tradicionals. El Palau Blaugrana ha estat la darrera demostració.

Altres notícies que et poden interessar