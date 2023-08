El temps del cap de setmana: calor i xàfecs de tarda al Pirineu

Previsió del temps per a dissabte: sol i ruixats d'estiu



Previsió de temps per a diumenge: la temperatura s'estabilitza

Arriba eli amb moltes persones de vacances. Aquest cap de setmana el temps acompanyarà amb dies. El pic de calor intensa ja ha passat però les temperatures es mantindran tot el cap de setmana a la banda alta del mercuri. El Meteocat ha activat l'avís peren algunes comarques dissabte a la tarda. A més a més, aquest cap de setmana és quan es poden veure les tradicionalsja que el cel restarà serè a bona part del país.Dissabte es caracteritzarà pela bona part del país durant tota la jornada. Es preveuen algunsa primera hora a la costa Brava, que amb el pas de les hores desapareixeran. A la tarda, la situació es pot complicar al Pirineu on s'ha activat l'avís per intensitat de pluja aLocalment anirà acompanyats de tempesta i de pedra.Diumenge, el guió serà semblant però no es preveuen ruixats. A bona part del país regnarà el sol i la calor, malgrat que les temperatures s'estabilitzaran i poden ser. En conjunt el cel estarà serè però durant el dia poden aparèixer alguns núvols prims al litoral on en punts de muntanya.

Altres notícies que et poden interessar