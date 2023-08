La patronal de les residències de gent gran alerta que les noves places reduiran «molt poc» la llista d'espera

afirma que les noves places per a residències de gent gran que ha anunciat la Generalitat "no són suficients" per a la demanda que hi ha ara mateix a Catalunya. Segons la presidenta de l'entitat, Cinta Pascual, "eixugaran molt poc la llista d'espera", però "benvingudes siguin".10.938 avis que esperen a accedir a una residència per primera vegada, 7.138 que es mantenen a la llista per estar en un centre que no era la primera opció i 6.301 són a la llista però han renunciat algun cop. Les places anunciades pel Govern són 1.626."Si amb el pressupost més alt dels últims anys eixuguem tan poc la llista d'espera, tindrem un problema", ha afirmat Pascual, amb referència als comptes del 2023 del Departament de Drets Socials.és que hi havia unesen llista d'espera per a una residència de gent gran. Preguntada per aquesta qüestió, la conselleria de Drets Socials indica que, a principis del 2023,que no estaven en cap residència i no havien renunciat mai a cap plaça.La xifra, assenyala el departament,perquè estan ingressades en una residènciai s'hi mantenen perquè han demanat un trasllat de centre. Tampoc inclou les 6.301 persones que, tot i estar en la llista d'accés, han renunciat una vegada o més -fins a 35 vegades- a l'ingrés. La conselleria assegura que aquestes persones, ja que hi ha altres prestacions derivades de la Llei de Dependència o del Sistema Públic de Serveis Socials.

