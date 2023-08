Els colpistes amenacen de matar el president del Níger en cas d'intervenció

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La crisi institucional al Níger està a un pas de la intervenció militar. La situació de tensió ha escalat un punt més amb l'anunci d'aquest dijous a la tarda de la(Cedeao) d'activar les tropes de reserva de l'. Els països de la Comunitat ho han comunicat en el tancament de lacelebrada a arran de l'amenaça del Níger des del cop d'estat del 26 de juliol. Per ara, es desconeixen"El comitè del cap de defensa ha demanat activar les forces de reserva amb tots els elements de manera immediata amb l'ordre de restaurar l'ordre constitucional a la República del Níger", ha manifestat el president rotatori de la Cedeao,, en el discurs de les conclusions de la reunió de caps d'estat.Un avís que ha matisat en el mateix discurs amb la reafirmació de mantenir lacom la solució prioritària: L'Aliança manté el seu compromís perquè la restauració es faci per la via pacífica". Per tant, els països africans fan un pas més en l'escala de tensió i posen sobre la taula la intervenció militar, però especifiquen que seria l'últim recurs amb la via de laLa Junta Militar proclamada després del cop d'estat al Níger el passat 26 de juliol també ha replicat a l'anunci. Segons, els colpistes haurien amenaçat de matar el president Mohamed Bazoum en cas que es produeixi una intervenció militar. L'amenaça s'hauria produït durant una reunió amb la secretària d'Estat dels EUA,, segons han informat dues fonts amb la condició de l'anonimat a AP.Precisament, una de les condicions dede lper no intervenir és l'alliberament del president enderrocat, que està retingut a la seva pròpia residència pels militars des del cop d'estat de la nit del 26 al 27 de juliol.La cimera de la Cedeao s'ha produït després que la setmana passada fes un ultimàtum perquè els militars restauressin l’anterior règim en un termini que va expirar diumenge passat. Per contra, la junta militar té des de dimarts un nou executiu liderat per Ali Mahamancom va anunciar el líder visible del cop d’estat,que era el cap de lades del 2011.L'alçament al Níger és el quart que es produeix a la regió deldes del 2020, després dels casos de. Tot plegat ha posat en alerta a Occident que veu com podria perdre el seu darrer aliat a la regió, que ha virat cap a aliances inclinades cap a Rússia i els règims islamistes.