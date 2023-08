El pla del PSOE per assegurar‑se la mesa del Congrés: donar presidències de les comissions a ERC i PNB

Un nova candidata a la presidència

El trencaclosques al qual ha de fer front alen els següents dies no és gens fàcil. És per això que el ministre de la Presidència i líder de les negociacions entre socialistes i forces progressistes,, ha posat fi de manera anticipada a les seves vacances a Almeria i ha tornat a Madrid per arromangar-se. Parlar de la investidura del candidatara no entra dins dels plans, perquè la prioritat de l'equip del president del govern espanyol és arribar al, dia fixat per a la constitució de les Corts, amb els suports necessaris -inclosos els d'ERC i- perquè a la mesa del Congrés hi hagi una majoria progressista.Per assegurar-se l'èxit, té dos asos sota la màniga que espera que siguin suficients: donar presidències de comissions a ERC i PNB, i garantir que republicans i juntaires -encara que no compleixen amb els requisits- tinguin grup propi. Així doncs, l'objectiu del PSOE és aconseguir la presidència de la mesa -un fet que els aliats progressistes no qüestionen- i que en el bloc d'esquerres de l'òrgan de la cambra només hi siguin presents ells i. No està previst, com s'havia especulat, que els partits independentistes tinguin un lloc a la mesa.La votació per a la constitució de les Corts començarà a les 10:00 hores, i a hores d'ara el bloc de la dreta -PP i Vox- i el de l'esquerra -PSOE i Sumar- tenen assegurats quatre llocs cadascun: dues vicepresidències i dues secretaries. La majoria l'aconseguirà doncs qui s'apoderi de la presidència. De moment, a la dreta,ha reclamat al PP tenir com a mínim un lloc a la mesa.Si Vox i el PP arriben a una bona entesa ja comptaran ambvots a la sessió constitutiva, més dels que reuneixen a hores d'ara el PSOE i Sumar, el que implica que els dos socis progressistes del govern espanyol necessiten el suport dels independentistes i nacionalistes. La setmana passada hi va haver, i aquesta comencen les presencials mentre el rellotge té el compte enrere activat.Dels primers contactes, el pla que se'n desprèn és que el bloc de l'esquerra aconsegueixi elsde la mesa: presidència, dues vicepresidències -una pel PSOE i una altra per Sumar- i dues secretaries -una pel PSOE i una altra pels- segons han assegurat fonts parlamentàries en un dijous frenètic dequan diversos dirigents han anat a recollir les seves credencials.Mentre aquestes negociacions avancen, el PSOE ha de resoldre una altra carpeta no menys important: qui proposa per a la, després que l'actual presidenta, Meritxell Batet, hagi fet un pas al costat . De moment els socialistes duen aquesta qüestió amb hermetisme, si bé han descartat que la presidència recaigui en algú que no sigui del PSOE.Sobre aquesta qüestió n'ha opinat la número dos d'ERC,, que també ha recollit aquest dijous les seves credencials. Ha assegurat que els republicans no veten cap nom i que entenen que ha de ser el PSOE qui tingui la presidència. D'aquesta manera, ha deixat entreveure que els vots dels republicans per dijous de la setmana vinent són gairebé un fet. Contràriament, ha refredat les negociacions de lade Sánchez, i ha llançat una advertència sobre el preu dels seus vots: "No seran gratis".