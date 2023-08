L'«start-up» catalana que vol revolucionar la càrrega elèctrica amb tecnologia sense fils

Plans de creixement a Barcelona

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

L' empresa Magnetika treballa des de fa cinc anys per transformar laa través d'unabasada en la. Actualment, aquestafundada a Barcelona el 2018 es troba en plena fase de creixement i ha obert una ronda de finançament amb la que vol reunir fins a un milió d'euros per estendre les seves innovacions al mercat i escalar-les internacionalment."Tenim l'objectiu de revolucionar la transferència sense fils d'energia per permetre una càrrega flexible, a distància i que aporti una comoditat superior a l'actual", explica a l'ACN el director executiu de la firma,, des d'un estudi situat a la seu de Tech Barcelona de la Barceloneta.Un dels grans objectius de Magnetika és augmentar la practicitat de la recàrrega elèctrica de vehicles com patinets o bicicletes. Per fer-ho, han desenvolupatper a estacions que permeten omplir les bateries a través d'ones invisibles que no suposen cap risc per l'usuari. Amb aquest sistema, apunta Llagostera, es guanya temps i s'evita el vandalisme o el mal ús dels aparells. També es descarta la necessitat d'anar recollint i canviant manualment les bateries buides de les bicicletes o els patinets compartits, una pràctica habitual que genera ineficàcia i augmenta els costos.Segons indica l’emprenedor, aquesta tecnologia wireless va néixer al MIT, als Estats Units, però araper reduir la pèrdua d'energia amb patents com MagCharger, un carregador sense fil per a micromobilitat elèctrica (patinets i bicicletes, entre d'altres). També treballen de la mà d'empreses i organitzacions com Napptilus Battery Labs o la UPC en un projecte de recerca impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i Fundació La Caixa per crear un prototip de bateria de càrrega ràpida sense fils per a un servei de mobilitat elèctrica a la capital catalana."Estem preparant projectes per implementar aquesta tecnologia en productes finals de clients. Hem fet diversos prototips amb empreses i el nostre model de negoci es basa a llicenciar aquesta tecnologia perquè es pugui integrar en productes d'empreses que facin una producció a gran escala", destaquen des de Magnetika. Un dels avantatges de la seva tecnologia, apunta Llagostera, és que no cal que el carregador i l'aparell estiguin enganxats ni perfectament alineats. Això és útil més enllà de la micromobilitat, de fet, pensen també en la càrrega magnètica d'altres dispositius electrònics comSi aconsegueixenque s'han marcat com a meta per final d'any, Magnetika preveu ampliar plantilla -actualment són sis empleats- i superar la fase de desenvolupament per arribar a més clients. Per fer-ho han contactat amb fons d'inversió, business angels i han entrat a la plataforma Crowdcube, que posa en contacte inversors minoristes amb empreses emergents. A curt termini, volen ampliar el laboratori i les seves zones de desenvolupament.Tal com reconeix Llagostera, la creació de noves tecnologies de recàrrega és necessària per, un procés que a l'Estat porta un cert endarreriment i que ha provocat que les vendes de cotxes elèctrics, per exemple, no acabin de despuntar. "Amb aquesta tecnologia, en el cas del transport, suposa un avantatge i ofereix una via més per desprendre's dels combustibles fòssils i apostar per l'electrificació", destaca l'emprenedor.