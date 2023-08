Hi ha vida després de ser concursant d'«Eufòria»?

Triquell: una proposta musical inigualable

Triquell, a la festa major de Terrassa aquest 2023 Foto: Arnau Alcalà

Mariona, Edu Esteve i Scorpio

Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició d'Eufòria Foto: @marionaescoda

Edu Esteve, concursant de la primera edició d'Eufòria Foto: Ferran Palou

Scorpio, concursant de la primera edició d'Eufòria Foto: ACN

Les discogràfiques, al costat dels eufòrics

Oients mensuals a Spotify dels concursants de la primera edició d'Eufòria

, el talent show de, s'ha erigit en un dels gransde la televisió pública dels darrers anys. Amb dades d'audiència molt bones especialment entre el, el programa s'ha convertit en un fenomen de masses capaç d'omplir diverses vegades eli que va més enllà de les dades d'audiència televisiva De la mateixa manera, el format ha posat a l'aparadorque s'han fet coneguts arran de la seva aparició al programa, col·laborant així en la creació d'unque pugui servir de referent per les generacions més joves. Un cop el decorat del plató 1 de TV3 es desmunta i les seves cares deixen d'aparèixer en pantalla setmana rere setmana, el repte ési construir una carrera musical sòlida.És sabut que guanyar un talent show musical no et converteix automàticament en l'artista que tindrà una carrera musical més exitosa. Per posar un exemple, va passar a, la primera edició de la tornada del popular talent show a La 1 que ara viurà una quarta joventut. Aquesta edició, tot i guanyar-la l', va significar el naixement d'una estrella internacional: l'. Si ho mesurem amb xifres, mentre que Amaia téa Spotify, les xifres de l'Aitana a la plataforma d'streaming s'enfilen fins alsde fidels.A una altra escala, el que ha passat amb la primera edició Eufòria és similar. La guanyadora del programa de TV3 va ser ladesprés de vèncer la Núria i el Triquell a la final gràcies a uns 85.000 vots dels espectadors (sense comptar els suports de la primera ronda de la final, en què va ser eliminada la Núria). Tot i això, ha estat elqui millor ha sabut aprofitar el seu pas pel programa per llançarcom a mínim pel que fa als números i la presència als festivals.Tot i quedari no obtenir el premi final, un contracte discogràfic, van haver de passar poques setmanes perquè l'artista anunciés que havia fitxat per, la discogràfica de grups com Oques Grasses i Stay Homas i artistes com Suu i Lildami. A més, Triquell va fer públic que estava treballant en el seu, que veuria la llum el 24 de març d'aquest any 2023. La presentació del treball en directe la va fer, dos mesos després, ela laambEl Triquell té unmolt particular que, traslladat a la seva música, fa quela seva proposta musical tingui moltaque alhora tinguien. El seu so, combinat amb, no s'assimila al de cap altre artista del mainstream català. A l'octubre, mig any abans de la publicació del disc, ja va publicar el seu primer single,, que va ser unrotund i que avui frega elsa Spotify. No és l'únic èxit de l'artista: altres cançons comhan tingut també molt bona acollida.Amb més de, és el participant de la primera edició d'Eufòria amb més audiència a Spotify. Segons les últimes dades del compte d'Instagram dedicat al recompte d'oients de música en català, que daten de la setmana del 19 al 25 de maig,era el. Davant hi tenia el mixtape Tas Loko de la Mushkaa, gran revelació d'aquest any , i els líders de la música actual en català, els The Tyets amb el seu Èpic Solete.A la vida real, la que substitueix les pantalles i auriculars per, el 2023 està sent i serà un any molt profitós per l'artista. Comptant el concert de presentació del disc, la previsió és que el Triquell faci fins a, alguns de propis i d'altres dins de festivals i festes majors. El seu nom ha format part de festivals de la talla delelo el, i és un dels principals noms dels concerts de la Mercè del 2023 La guanyadora del talent, la Mariona Escoda, i altres concursants com l'i l', també estan impulsant la seva carrera musical. Tant la Mariona com l'Edu ho estan fent de la mà de, discogràfica que va comprometre's ad'Eufòria, que en el cas de la primera edició va ser la Mariona. L'Scorpio, per la seva banda, va confiar en, el segell de, entre d'altres. Tot i que els números dels tres a les plataformes d'streaming són similars, entre els, els seus estils són força diferents entre si.Lava apostar per una sonoritat pop-rock al seu disc, format per sis cançons i presentat el 16 d'abril del 2023 a laamb la coneguda productoracom a empresa organitzadora de l'esdeveniment. Amb aquest, la cantant vallenca farà un total de 13 concerts aquest any, en festes majors però també en festivals com elal Palau de Pedralbes, on va actuar l'1 de juliol d'aquest any.L', per la seva banda, va publicar el seu EPel 5 de maig amb un estil definit com a "", amb cançons festives i alegres comi d'altres més fosques com és el cas de. El cantant badaloní va formar part del cartell musical de lesde la seva ciutat. Ara per ara, no costa enlloc que el concursant de la primera edició d'Eufòria tingui algun concert o participació en algun festival pendent.La que marxa d'aquest so pop és l', que s'ha decantat per fer música que podríem incloure dins el. El seu disc, que va publicar el 14 d'abril, inclou el single, untant al digital com a la ràdio musical catalana. Va formar part del cartell del festival, la variant de l'Strenes enfocada específicament a laen català en què van actuar artistes com la Mushkaa, els Figa Flawas i Flashy Ice Cream, entre molts d'altres. Ara per ara, i segons consta al web del seu segell, i caldrà esperar per conèixer noves dates per veure en directe la cantant del Poblenou de Barcelona.Dels 16 concursants,al món de la música, sigui amb un single, un EP o tot un disc publicat.que han confiat en la seva projecció i que els han fet un contracte discogràfic. A més dels eufòrics ja repassats anteriorment, participants del concurs com la(Blanco y Negro Music) o l'(Picap) també han seguit el seu camí. D'altres, com el, lao el, han fet música per lliure i l'han publicat a les plataformes d'streaming. Altres, com és el cas del, no han fet música pròpia però sí que han treballat en projectes vinculats al món de l'espectacle.La, tot i que també ha publicat música, ha format part de l'equip d'al teatre Lope de Vega de Madrid. El, per la seva banda, va ser un dels cantants del musical, el musical de gran èxit representat a la cúpula de les Arenes de Barcelona i a molts altres teatres d'arreu de l'Estat. Ha compaginat aquesta feina amb la publicació de música pròpia entre la qual destaca, cançó que vol ser un himne de lluita pels drets del

