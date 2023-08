La llei d'habitatge s'encamina cap al TC: l'última pugna entre Junts i ERC

Junts celebra una "rectificació"

El dimarts 8 d'agost, malgrat ser una data plenament vacacional, haurà estat un dia profitós per a Junts. És el moment en què ERC ha acabat acostant-se a la posició que feia mesos que els juntaires dibuixaven en una carpeta clau: la llei d'habitatge espanyola . El grup republicà ha anunciat una proposta per portar al Tribunal Constitucional (TC) diversos articles de la nova normativa estatal per invasió de competències.d'aquesta decisió és que la formacióal Congrés dels Diputats.Això ha donat ales a l'entorn de Junts, que ara recull els fruits d'del pacte entre el PSOE, Unides Podem, ERC i EH Bildu en la redacció d'un text legal que, entre d'altres mesures, permetia la regulació dels lloguers . Aquest front va obrir el. Ara, la nova coincidència de parers s'obre pas entre els equilibris del relat, a banda i banda.Des d'ERC asseguren que el pas de tramitar un recurs al TC -es debatrà l'1 de setembre al Parlament- buscade la llei d'habitatge estatal. Ho diu en referència a què la proposta dels republicans es limita a seguir la línia marcada pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE) després que aquest òrgan consultiu elaborés un informe -a petició de Junts- en què es resolia que la nova norma envaïa competències autonòmiques en matèries com l'urbanisme, l'autonomia financera o la despesa.Des del grup parlamentari de la formació detambé assenyalen que van donar el vistiplau a la llei d'habitatge espanyola perquèera que tirés endavant l'instrument legal per posar fre a l'emergència habitacional que fa anys que s'estén. Això incloïa tenir mecanismes nous per posar límit al preu del lloguer, eliminar les pujades en base a l'IPC o prohibir el cobrament d'honoraris als llogaters.Ara bé, el cert és que el grup republicà al Congrés també va defensar com. De fet, en un comunicat del mateix partit quan es va anunciar l'acord entre ERC i el govern espanyol, es fa constar que un dels puntals de l'entesa era que la llei "respectarà les competències autonòmiques i locals". També s'hi explicava que s'havia aconseguit suprimir set articles que trepitjaven l'autonomia catalana i que, a més, es modificaven "diversos punts més per superar la vulneració competencial".Amb aquest missatge es responia a l'argument principal de Junts per oposar-se a la norma. Mentre que la CUP tampoc no hi va votar a favor, sobretot per considerar que la llei es quedava curta en la protecció del dret a l'habitatge, amb una regulació de lloguers més minsa que la catalana i amb pocs avenços en matèria de desnonaments , la formació liderada pera Madrid insistia en l'argument principal de la invasió de competències, si bé després hi afegia una preocupació pels petits propietaris de pisos., resolia Nogueras, el dia previ a l'aprovació definitiva de la norma al Congrés.Dies abans, ERC havia esquivat els atacs dels juntaires per la possible invasió de l'autogovern català. Una preocupació que, d'altra banda, també havien advertit experts com l'ex-secretària d'Habitatge de la Generalitat Carme Trilla , en entrevista a. En el mateix sentit,, amb el PNB com a executor de la decisió,de la norma per una qüestió de competències.Tot plegat ha obert les comportes dels comentaris cap als republicans. "Que ERC recorri una llei que va aprovar Rufián amb el vistiplau de Junqueras i Tardài es mouen coses que fa massa anys que no es movien", ha apuntatcom a vicepresident de Junts, amb una piulada a Twitter. També el secretari d'organització de la formació,, ha tret punta del nou posicionament d'ERC. "Ara veuen que vulnera competències. I així tot...", ha exposat. Una línia que també ha compartit l'exregidor del PDECat a Madrid Genís Boadella, que ha considerat "al·lucinant" la decisió. ". Ara els vents deuen bufar diferent", ha comentat Boadella a les xarxes socials.En l'àmbit del que pugui passar l'1 de setembre, quan la proposta arribi al Parlament, fonts de diferents formacions apunten a una alta probabilitat que el recurs cap al TC prosperi. Tant Junts -que inicialment plantejava la possibilitat d'atacar altres articles que afectaven mesures socials- com ERC coincideixen en els punts de la llei que consideren que vulneren competències autonòmiques, seguint les recomanacions del Consell de Garanties Estatutàries. Amb els vots d'aquestes dues formacions,. Ara bé, tot i que cap dels dos grups parlamentaris ho aclareixen de moment, tant els cupaires com els comuns podrien afegir-se a la defensa del marc competencial català i donar suport al recurs al Constitucional.Dels articles afectats, el més vinculat als aspectes rellevants de la llei d'habitatge és el número 18. Les forces parlamentàries consideren que-el pas necessari per regular-hi els lloguers-, tal com està fixat actualment. La Generalitat ho hauria de poder fer de manera automàtica, opinen. Ara bé, la resolució d'aquest debat arribarà, en qualsevol cas, en un futur llunyà. Mentre això no s'aclareix, s'obren dos escenaris. El primer, l'encaminat els darrers mesos, portaria el govern espanyol a validar la llista de municipis amb habitatge tens que la Generalitat espera enllestir les pròximes setmanes. El segon, més inconcret i emmarcat en un eventual govern del PP, deixaria aquestes declaracions d'àrea tensa en un terreny desconegut.