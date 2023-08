Un home degolla la seva parella de 27 anys a Almeria davant d'un dels seus fills

La consellera Verge lamenta el crim

Tristesa i consternació per un nou feminicidi, aquest cop a Almeria



Els drets de les dones no estaran garantits fins que no erradiquem de tots els àmbits de la societat les #ViolènciesMasclistes



Tot l'escalf a la família i entorn proper de la víctima#NiUnaMenys https://t.co/BjZ47VCm34 — Tània Verge Mestre (@taniaverge) August 8, 2023

Commoció a. Aquest dilluns al vespreacusat de posar fi a la vida de la seva parella, una jove de 27 anys, amb una arma blanca, suposadament un ganivet, en la casa que compartien al barri de Peixateria, a la capital d'Almeria, en un cas que ja ha estat confirmat com a violència de gènere . No obstant això, l'homicidi encara està sota lade la policia espanyola.Conforme els primers indicis recollits, l'individu seria la parella sentimental de la víctima, amb qui compartien. Segons la informació que ha transcendit, almenysA hores d'ara, l'arrestat és a dependències policials esperant l'evolució del cas. Fonts pròximes a la investigació consultades per Europa Press han confirmat que la víctima, per les ferides que presentava,A més a més, tal com han indicat diversosi corroborat des del servei unificat d'emergències 112 Andalusia, els fets haurien tingut lloc poc abans de les 17:40 de la tarda en un domicili situat al carrer Galera. Els mateixos testimonis haurien estat els que han avisat el cos de seguretat espanyol, la Policia Local i dotacions sanitàries, que han intentat reanimar la dona, que finalment ha mort.Tant la víctima com el detingut per aquest presumpte cas de violència masclista, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Delegació del Govern a Andalusia. Les mateixes fonts han detallat que les dades recopilades ja s'han remès a la Delegació de Govern per a la Violència de gènere per estudiar l'assassinat.La conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat,, ha lamentat la mort de la dona i ha expressat a través del seu compte a Twitter la seva "tristesa i consternació per un nou feminicidi". Segons ha escrit, el que demostra aquest crim és que "elsno estaran garantits fins que no erradiquem de tots els àmbits de la societat les violències masclistes". La titular del departament també ha aprofitat per traslladar tot el suport a la família i entorn pròxim de la dona i ha afegit: "".