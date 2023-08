Espinosa de los Monteros abandona Vox i força Abascal a reorganitzar la cúpula

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

El diputat electe i portaveu de l'extrema dreta al Congrés dels Diputats,, segons ha avançat aquest dimarts al matí El Mundo. Els motius que l'han dut a prendre aquesta decisió són diversos, un és lade la formació i, en especial, amb el seu líder,; i l'altre la pèrdua de pes polític de la seva figura dins de Vox a favor de grups ultracatòlics i moviments reaccionaris com El Yunque.A més a més, Espinosa de los Monteros s'hauria desencantat amb el projecte arran dels resultats obtinguts en les eleccions del, que han portat el partit a perdre quasi 20 diputats i quedar, pràcticament, en la, ja que no ha estat capaç de sumar majoria per formar govern, com s'esperava, amb el PP. El fins ara portaveu de la ultradreta considera que, partit que ell mateix va col·laborar a fundar i en el qual milita des de fa una dècada,Aquest migdia, està previst que el mateix Espinosa de los Monteros faci unaal voltant de les 12:00 del migdia al Congrés per donar més detalls sobre per què deixa la política. El portaveu de la direcció de Vox, l'eurodiputat, preguntat sobre el tema, s'ha remès a la compareixença abans de fer cap declaració. "Si el senyor Espinosa,, company, ha convocat una roda, esperem al que digui ell. Més enllà d'això, no puc dir-li res més", ha declarat en una entrevista a la Cadena Cope.Buxadé ha recordat que Espinosa de los Monteros, a banda de ser diputat, portaveu a la cambra baixa i membre del Comitè d'Acció Política, abans també va ser secretari general de Vox. "És un home extraordinari, un treballador incansable, un gran parlamentari, una bona persona, que, amb tota seguretat", ha expressat. L'eurodiputat d'extrema dreta també ha elogiat la seva "intel·ligència, sensatesa, prudència, capacitat de reacció i sentit de l'humor", així com els seus cara a cara amb la ministra d'Economia,, durant l'última legislatura.