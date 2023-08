Meritxell Batet no repetirà com a candidata del PSOE per presidir el Congrés

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'actual presidenta deli cap de llista del PSC el 23-J,, no tornarà a ser la candidata dels socialistes per presidir la cambra baixa, segons han anunciat fonts del seu entorn aquest dimarts. Ha estat la mateixa dirigent qui ha manifestat el seu "desig" de no repetir en el càrrec, i també ha expressat el seu convenciment que hi haurà una "majoria progressista" a la cambra presidida per un representant socialista que "permetrà continuar amb els grans avenços assolits" en l'anterior legislatura.Aquesta decisió, per tant, no significa que elrenunciï a aspirar a la presidència del Congrés. Habitualment, aquest càrrec recau en el partit del govern espanyol, i ja va ser així també quan el president de l'executiu,i l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias, van tancar un pacte de coalició el 2019.De fet, aquesta setmana lesentre el PSOE i la resta de formacions clau per a la investidura de Sánchez s'estan intensificant per tancar un pacte de cara al 17-A, quan s'han de constituir les meses del Congrés i el Senat. Durant la jornada del dilluns diverses veus de l'entorn de Podem -formació dins Sumar- van pressionar perquè els socialistes renunciïn a presidir-lo.Una d'aquestes veus va ser l'exportaveu d'Unides Podem al Congrés,, que va considerar una "temeritat" la possibilitat que repeteixi com a presidenta i va demanar que s'esculli una persona d'un altre partit que "reuneixi el consens" de les diferents forces que conformen la majoria progressista. També es va posicionar de manera similar el dirigent d'Esquerra Unida i diputat electe de Sumar per Còrdova,, que va apuntar a la necessitat que el càrrec no recaigui en mans del PSOE.Més enllà de la presidència del Congrés, ahir mateix, número dos d'ERC en les eleccions espanyoles, va explicar que també estan amb negociacions amb el PSOE perquè una de les cadires de la mesa pugui ser per a l'independentisme o el PNB. "Això està obert i forma part de les negociacions", va explicar en una entrevista a El Periódico.Batet ha estat en aquests últims anys la cara més visible del PSC a Madrid. Professora de dret constitucional, elva arribar al Congrés després d'una de les campanyes més dures que es recorda, la que va fer el president José Luis Rodríguez Zapatero després dels atemptats de l'11-M. Sánchez li va donar confiança ja des del principi fent-la número dos per Madrid el 2015 i el 2016. Després va ser ministra de Política Territorial i finalment presidenta del Congrés, on ha hagut de gestionar els incidents amb Vox i no ha facilitat que es pugui usar amb normalitat el català a la cambra.Aquest mes de, en una entrevista a RNE, preguntada directament sobre li agradaria repetir en el càrrec de presidenta si es donava l'oportunitat, va respondre sense aclarir-ho, però apuntant que no faria "falta". "He estat molt feliç, ha estat un privilegi poder presidir el poder legislatiu, crec molt en el Parlament, en el debat, en l'entesa entre forces polítiques, en la capacitat de convèncer a altre i ser la presidenta del que suposa aquesta veu diversa i plural de la societat espanyola està sent un gran honor, però tampoc fa falta repetir", va declarar.En el missatge que ha traslladat al seu entorn aquest dimarts, ha manifestat que ha estat un "" haver exercit la responsabilitat, i ha mostrat la seva gratitud pel "suport" rebut durant aquests anys.