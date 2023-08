Onze episodis històrics del Lluís Companys, abans del Barça

1) 1929: inaugurat per Alfons XIII per l’Exposició Internacional de Barcelona

La selecció italiana de rugby durant la inaguració de l’estadi de Montjuïc, el 20 de maig de 1929 Foto: @SospechosoUsual

2) 1936: la frustrada Olimpíada Popular

Cartell de l’Olimpíada Popular de 1936 que havia de celebrar-se a Barcelona Foto: @pauvinyes

3) 1939: la primera final de Copa del franquisme

El Sevilla rep el títol de campió de copa de 1936 de mans del general Moscardó a l’estadi de Montjuïc Foto: @Curro_GL_

4) 1952: seu del Congrés Eucarístic i de la ordenació més gran de sacerdots

Una imatge de l’ordenació massiva de sacerdots a l’estadi de Montjuïc durant el Congrés Eucarístic de 1952 a Barcelona Foto: @DonCatolico1961

5) 1955: seu dels Jocs Mediterranis

L’estadi de Montjuïc durant la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis de 1955 Foto: Museu Olímpic de Barcelona

6) 1982: escenari dels assajos per la inauguració del mundial de Naranjito

Inauguració del mundial de 1982 al Camp Nou que havia estat prèviament assajada a l’estadi de Montjuïc Foto: @KodroMagazine

7) 1986: un rentat de cara amb la vista posada al 92

L’alcalde Pasqual Maragall celebra l’elecció de Barcelona com a seu pels Jocs Olímpics de 1992 Foto: @MetropoliRadio4

8) 1989: inaugurat de nou per un borbó pel Mundial d’atletisme de 1989

L’estadi de Montjuïc, inundat per la pluja durant el campionat mundial d’atletisme de 1989 Foto: @AlbertCampsPrat

9) 1992: per fi, Olímpic!

Cerimònia d’inauguració dels Jocs Olímpics de 1992 Foto: @BCN_esports



10) 1997: la revifalla de la selecció catalana

Les graderies de l’Olímpic de Montjuïc durant el Catalunya-Bulgària de 1997 Foto: FCF

11) 2001: batejat com a Lluís Companys en homenatge al president màrtir

L’estadi Olímpic, batejat com a Lluís Companys a partir de 2001 Foto: Barcelona Turisme

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La celebració delmarcarà l’, un estadi que es va començar a construir el 1927 i que, en el moment de la seva inauguració, eranomés per darrere del mític Wembley londinenc. En els seus gairebé, el Lluís Companys ha estat testimoni i protagonista de la història de Catalunya i ha acollit esdeveniments tan diversos com concerts multitudinaris dels grans noms de l’escena internacional o la Festa dels Súpers, al marge de ser la. En aquest article, fem memòria d’que han tingut com a escenari la que serà la casa del Barça durant els pròxims mesos.en companyia del dictador, el reiva fer el mateix amb l’estadi de Montjuïc, construït amb l’objectiu d’acollir les proves esportives associades a la trobada. Durant la jornada de la seva inauguració, l’estadi va albergar un partit de futbol entre un combinat de jugadors barcelonins i el Bolton Wanderers anglès, així com també un matx de rugbi que va enfrontar les seleccions d’Espanya i d’Itàlia.El que era aleshores el segon estadi més gran d’Europa, amb capacitat per a més de 60.000 espectadors, va ser la seu de la gran majoria de proves esportives de l’Exposició Internacional de Barcelona alhora que, disputat la temporada 1928-29, on jugaven equips barcelonins com ara el Barça , l’Espanyol o l’Europa.Amb la fi de la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de lal’estadi de Montjuïc va reflectir els canvis succeïts en la societat catalana i de ser inaugurat pel rei Alfons XIII va passar a ser la seu de les finals de 1933 i 1934 de la Copa del President de la República, el nom que havia adoptat la Copa del Rei després que Alfons XIII hagués perdut el tro.El principal esdeveniment que l’estadi de Montjuïc havia d’albergar durant la Segona República era, organitzada pel Comitè Català pro Esport Popular com a mecanisme de protesta contra els jocs que havien de celebrar-se ali aquell mateix estiu de 1936. L’Olimpíada Popular barcelonina, on, havia d’inaugurar-se a l’estadi de Montjuïc el 19 de juliol de 1936, però el cop d’estat feixista del generalho va acabar impedint.El 25 de juny de 1939, només cinc mesos després que les tropes franquistes haguessin entrat per l’avinguda Diagonal de Barcelonacertificant així la seva victòria a la guerra del 36, l’estadi de Montjuïc va acollir la primera final d’una competició futbolística organitzada per les autoritats franquistes.en un partit precedit per diversos actes d’exaltació al dictador i d’homenatges als "caiguts per Déu i per Espanya".com a seu d’aquest "torneig nacional de futbol", que substituïa la Copa del President de la República i que va ser l’antecedent de la Copa del Generalíssim -denominació que adoptaria a partir de 1940-, no havia estat casual.Entre el 27 de maig i l’1 de juny de 1952, Barcelona va acollir, sota la presidència de Franco i de la seva esposa, elL’acte, d’una gran transcendència pel règim franquista, basat en el nacionalcatolicisme, va celebrar un dels seus esdeveniments més rellevants a l’estadi de Montjuïc. El recinte va acollir la, la més massiva feta mai. Del fervor esportiu que havia caracteritzat els seus actes més massius, l’estadi de Montjuïc va passar a ser seu delevidenciant de nou els signes del temps.El 16 de juliol de 1955 l’estadi de Montjuïc va acollir la cerimònia inaugural de laBarcelona, que havia estat designada com a seu d’aquesta cita quatre anys abans, durant la disputa de l’edició celebrada a la ciutat egípcia d’Alexandria, havia optat per presentar candidatura recuperant així el seu interès per acollir grans cites esportives després de les frustrades candidatures olímpiques de 1924 i 1936. El règim franquista va veure amb molt bons ulls la celebració d’aquesta competició, ja que implicava la ruptura de l’aïllament internacional en què vivia la dictadura i ajudava a millorar la seva imatge exterior. En aquest sentit, en aquells Jocs Mediterranis s’hi van donar cita atletes procedents de 10 països difrents, que van disputar bona part de les proves a l’estadi Montjuïc que, després de l’Exposició de 1929, acollia de nou una gran competició internacional.Després de ser seu dels Jocs Mediterranis i de la final de la Copa del Generalísmo de 1957, que va enfrontar el Barça amb l’Espanyol i que va acabar amb victòria culer,. Una bona mostra de la posició subordinada de l’actual Lluís Companys respecte d’altres estadis de Barcelona és el paper que el terreny de joc va jugar durant elque l’Estat va acollir el 1982. A diferència del Camp Nou i de Sarrià, que van ser seus mundialistes, Montjuïc es va limitar a acollir els assajos de la cerimònia d’inauguració de la copa del món de futbol, que es va celebrar a l’estadi barcelonista.Quan, el 17 d’octubre de 1986, Barcelona va veure com se li concedia l’organització dels, la història del Lluís Companys va fer unEl vell estadi en declivi va veure com se li netejava completament la cara amb l’objectiu de convertir-lo en l’estadi Olímpic dels Jocs del 92. Les, que s’havien iniciat a finals de 1985, es van accelerar i van canviar-li completament la fesomia, tot i que se’n van conservar les façanes exteriors.El 8 de setembre de 1989, després de les obres que van canviar-li la cara, l’estadi Olímpic de Montjuïc va serSi el 1929 havia estat Alfons XIII qui havia estrenat l’estadi, 60 anys més tard va ser el torn de. En aquesta ocasió, però, l’estrena va quedar deslluïda per diversos factors. En primer lloc, per laque va caure, que va posar en evidència les mancances de la nova infraestructura. En segon, perquè l’acte va començar amb mitja hora de retard i amb unesde gom a gom. I en tercer, perquè el rei Joan Carles I va serque va seguir així la consigna que havia dictat la Crida a la Solidaritat, que impulsava, amb d’altres entitats sobiranistes, la campanyaAmb la cerimònia inaugural dels Jocs de 1992, l’estadi de Montjuïc es va convertir finalment en olímpic. Sota l’atenta mirada del rei Joan Carles I, acompanyat de l'aleshores president espanyol,; català,i l'alcalde de Barcelona,, fins a 32 caps d’estat i de govern van ser presents a l’esdeveniment. A diferència del que havia succeït el 1989, durant la inauguració del mundial d’atletisme,Així i tot, arreu del país es van fer visibles les reivindicacions de sectors independentistes que, al marge de reclamar la llibertat de Catalunya, també protestaven contracontra l’independentisme català a les portes de la cita olímpica. Més enllà de la qüestió política, l’estadi de Montjuïc es va convertir en l’epicentre dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 1992 adoptant, en conseqüència, el nom d’estadi Olímpic que ara encara el defineix.Després d’unes dècades d’escassa activitat, l’Olímpic de Montjuïc va ser l’escenari, el 23 de desembre de 1997, de la revifalla de la selecció catalana de futbol i, amb ella, de la reivindicació de la seva oficialitat. En un partit que va enfrontar el combinat quadribarrat a la Bulgària de, més de 35.000 espectadors es van donar cita a l’Olímpic iniciant així unade Montjuïc i que van obligar el trasllat de la selecció al. D'aquesta manera, es va evidenciar l’arrelament popular de la reivindicació que les seleccions esportives catalanes poguessin competir internacionalment a nivell oficial.El 30 de març de 2001, el ple deLa proposta només va comptar amb elsdel Partit Popular i implicava retre homenatge al president de la Generalitat de Catalunya que, el 15 d’octubre de 1940, havia estatal castell de Montjuïc, molt pròxim al recinte on s’ubica l’estadi. Des d’aleshores, el nom oficial del recinte és el d’estadi Olímpic Lluís Companys, una circumstància que provocarà que, durant el temps que el Barça hi jugui com a local, convisquin una, amb un estadi batejat amb el del seu company de militància.