Greta Gerwig fa història amb «Barbie»: primera directora que recapta més de 1.000 milions de dòlars

Des deles parla a totes hores de la Barbie. Aquest dilluns la directora i guionista del film,fa història i es converteix en laEnBarbie ha aconseguit recaptar. La pel·lícula que barreja elestà triomfant a tots els cinemes i ho fa arreu del món: 459 milions s'han recaptat als cinemes dels Estats Units i Canadà iQuan es diu que és un fenomen és perquè ha aconseguitla gran majoria d'espectadors i espectadores. També, ha aconseguit, des de les més petites fins a les més grans, per anar juntes a veure el film. Elde l'antiga pel·lícula crida l'atenció al públic, que va al cinema per veure-la.Només fa 17 dies de l'estrena de la pel·lícula dei ja està. Gerwig s'ha convertit en la primera directora en solitari a aconseguir aquesta gran quantitat de recaptació econòmica. La cineasta té un currículum brillant darrere les càmeres, malgrat que comencés la carreraMolts la van conèixer ambla pel·lícula que va dirigirel 2012. Cinc anys després va debutar com a directora i guionista en solitari amb la pel·lícula, amb la qual va guanyar el. El 2019 va produir Mujercitas i, quatre anys més tard, apareix als cinemes amb Barbie.