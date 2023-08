Colau exigeix a Collboni una coalició a Barcelona per aprovar els pressupostos

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La presidenta del Grup Municipal de Barcelona en Comú,En una entrevista a l'agència EFE recollida per diversos mitjans, l'exalcaldessa ha mogut fitxa ii conformin una coalició amb el PSC a la capital catalana com a condició per donar suport a la llei més important del govern municipal.Colau ja dona per fet que si no hi ha acord i els comuns es queden sense llocs institucionals, no donarà suport als comptes. “ Jaume Collboni tot sol no pot governar. Amb 10 regidors és impossible dirigir Barcelona, ni aprovar pressupostos, ni fer res”, ha resumit. L'entrada de la seva formació a l'executiva faria que aquesta arribés fins als, encara amb l'expectativa de què fariai si finalment se sumaria a les crides de l'exalcaldessa de conformar un tripartit a la ciutat.Tot plegat,, després de les vacances d'estiu, quan es començaran a negociar els comptes. Mentrestant, Colau ja ha posat pressió a l'actual batlle assegurant que si, finalment, lesa escala estatal arriben a bon port i un dels pactes que es tanquen impliquen l'entrada del partit independentista al consistori barceloní, el PSC haurà de triar: “L’alcalde haurà d’escollir entre el model de ciutat de Junts per Catalunya i Xavier Trias o el d’un”. En aquest sentit, ha volgut remarcar que “aquests acords no cauen del cel, sinó que se’ls ha de guanyar".Així, la presidenta del Grup Municipal de Barcelona en Comú ha considerat que "no tindria sentit facilitar uns pressupostos a l’alcalde i que després pacti amb Junts.. En aquest sentit, Colau ha volgut deixar clar que no es quedaran a l'oposició i ajudaran Collboni de franc: “Com a alcalde li toca arremangar-se, convocar-nos, fer ofertes i obrir unaper formar un govern de coalició que és perfectament possible”, ha conclòs.