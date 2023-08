Com accedir a Montjuïc els dies de partit del Barça?

A peu per veure un partit del FC Barcelona a l’Estadi Olímpic Lluís Companys

Aquesta temporada eljugarà els partits com a local a l’i això provocarà alguns canvis en la mobilitat al voltant del parc de Montjuïc. El primer partit a l’estadi serà el 8 d’agost, amb la disputa del. Per això, es recomana accedir a Montjuïc a peu, en transport públic o en bicicleta.Es pot accedir a peu a l’Estadi Olímpic Lluís Companys des de la, pel carrer del Foc o des de l’avinguda de Miramar, en cas que es pugi amb funicular. Lesfuncionaran de manera reversible tant en sentit pujada, per anar a l’estadi, com, un cop acabi el partit, per baixar de la muntanya de Montjuïc.fins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Sortida des de la plaça d’Espanya i des de l’aparcament de Fira 2, situat al costat dels pavellons de Fira de Barcelona de la Gran Via. El servei començarà dues hores abans de l’inici del partit i acabarà una hora i mitja després del final del partit, amb intervals de pas cada 3 o 4 minuts.que arriben fins a la zona de l’Estadi Olímpic Lluís Companys: 13, 55, 150, 23 i 125.. S’incrementa la freqüència de pas del servei des de dues hores abans del partit i fins a una hora després del final del partit.. Les parades de metro més pròximes al parc de Montjuïc són Espanya (L1, L3, L8 i altres línies d’FGC), Poble-sec (L3), Paral·lel (L2 i L3), Foc (L10 Sud), Foneria (L10 Sud) i Magòria – La Campana (L8 i altres línies d’FGC).Hi ha itineraris a la calçada per arribar en bici fins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. A partir del setembre entrarà en funcionament unentre la plaça d’Espanya i l’avinguda de Miramar. Durant el 2024 s’instal·laran vuit estacions noves de Bicing i una consigna per a bicicletes i patinets elèctrics.Els dies de partit, s’habilita unde motos al carrer del Doctor Font i Quer i al passeig del Migdia.L’accés en cotxe fins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Els dies de partit s’estableixen zones restringides al trànsit al voltant de l’estadi que afecten les vies principals d’accés a l’estadi, com l’avinguda de l’Estadi i el passeig Olímpic. Durant el transcurs del partit no es pot travessar la muntanya de banda a banda. Es recomana evitar anar en cotxe fins a l’estadi.