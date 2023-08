Hi ha vida més enllà dels The Tyets: la música urbana emergent en català que potser no coneixes

La generació del 20

Aquestestà sent, sens dubte, un any en què laestà patint un procés dei alhora de. Després d'una dècada amb el mainstream ocupat per sons de, la banda sonora de les festes majors està substituint progressivament les trompetes per bases dei beats de. És segons apunten els experts . I tot i que ho fa ambla resta del món, la música urbana en catalài omple més concerts i festivals amb elscom a punta de llança però també amb noms com el de, entre d'altres.Més enllà dels noms que ja s'han consolidat aquest estiu, transformant les bones xifres de l'hivern a les plataformes digitals en, el panorama català amaga cadalimitada que fan música urbana.Durant el confinament, molta gent va aprofitar el temps sense sortir de casa per donar ales a la seva imaginació. I d'aquí van sortir-ne artistes com el, que tres anys després és una de les veus destacades del panorama emergent de l'urbà en català. Quan aquesta música encara era residual al panorama català, va aparèixer, el primer disc d'aquest cantant de Santa Maria de Palautordera que va tenir enla seva cançó més exitosa.El Lluc és només un dels cantants de l'òrbita urbana que van començar l'any 2020 de forma amateur i que tres anys després formen el panorama emergent. Es fan dir, i molts d'ells van participar en el single del mateix nom que forma part del segon disc del Lluc,. A principis d'aquest estiu va sortir el seu tercer treball:. Alguns dels membres d'aquesta generació són, entre d'altres. Cadascú amb les seves particularitats però compartint origen, conformen una proposta atractiva que, tot i això, té poca presència mediàtica.

Xicu, Sexenni i BAT Cheaterz

Els eufòrics

Tot i formar part d'un mateix estil musical, les propostes urbanes en català tenen molts matisos i poden ser molt diferents entre si. És el cas de l'artista Xicu i els grups Sexenni i BAT Cheaterz.és un cantant que, tot i tenir una trajectòria encara curta, ja ha evolucionat des del so tendre a nivell de lletres i melòdic del seu primer disc,, a la proposta molt més dura i fosca del seu EP. L'amor, això sí, sempre com a eix fonamental del seu treball. Aquesta proposta contrasta molt amb la del grupAquest grup de Lleida té cançons molt més, plenes de bon rotllo i farcides d'ironia. El seu gran èxit,, ha sonat molt a la ràdio musical catalana i ja supera el mig milió de reproduccions a Spotify. La música dels, d'altra banda, s'acosta molt més al trap pur i a vegades recorda a 31 FAM, per posar un exemple d'algun grup català que fa aquest tipus de música. Tot i no tenir encara cap disc publicat, singles comdeixen clar el seu estil.

El talent show de TV3 Eufòria, que aquesta primavera ha emès la seva segona temporada amb molt bones dades d'audiència, s'ha convertit també en una font de nous artistes en la nostra llengua. Els que més han triomfat, de fet, ho han fet amb ritmes urbans. El Triquell, finalista de la primera edició, supera els 100.000 oients mensuals a Spotify amb un estil molt particular que podríem incloure dins l'urbà.



Més enllà d'ell, altres noms menys coneguts com la Scorpio o l'Alvert s'estan construint una carrera musical de la mà del reggaeton i el trap entre d'altres subgèneres. Ells dos, en concret, ho estan fent de la mà de la discogràfica Delirics, un segell independent que dona suport als artistes emergents però que també compta amb noms consolidats com 31 FAM i Flashy Ice Cream. Del seu cas i del de la resta de concursants de la primera edició d'Eufòria en vam parlar en un reportatge publicat aquest divendres.