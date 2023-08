El «Pla Endreça» de Collboni apunta als manters: «Sembla l'època de Trias»

En el marc del #𝐏𝐥𝐚𝐄𝐧𝐝𝐫𝐞𝐜̧𝐚 aquest cap de setmana hem realitzat:



El nou govern a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona entoma una contradicció. Defensa quesón un fenomen "residual" a la capital catalana i alhora ha decidit convertir-los en un dels principals cavalls de batalla de la pressió a l'espai públic. A l'altra banda, els afectats en critiquen les conseqüències., explica un d'ells, mentre marxa cap al metro en veure una moto aparèixer a tocar de la Rambla un divendres a la tarda. Hi amplia el focus Lamine Sarr, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants., resumeix el representant del col·lectiu.La menció temporal no és casual. Fa referència al moment en què el govern de Jaume Collboni ha volgut marcar perfil . En concret, ha apostat per intentar donar resposta a les principals preocupacions ciutadanes -seguretat i neteja- amb la presentació d'una iniciativa anomenada . Un projecte sense cap partida econòmica afegida, però que proposa reorientar efectius de neteja i de la Guàrdia Urbana. Es va explicar a principis de la setmana passada, quan el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, anunciava la concentració de més agents -augmentant-ne les hores extra- a Ciutat Vella. Eldesprés de presentar el pla, el compte oficial de la policia local exhibia els resultats., mencionava la piulada.L'abundant botí recorda a les multes que l'estiu passat el govern municipal va focalitzar en els bicitaxis i que s'esforçava a comunicar de manera massiva. Aquell va ser el fenomen prioritari a combatre el 2022 al voltant de l'espai públic. En aquesta ocasió,, tot i que les xifres de persones exercint la venda ambulant quedi molt allunyada dels 800 treballadors informals que l'Ajuntament calculava que hi havia abans de la pandèmia.Ara, l'augment de la pressió policial sobre els manters s'ha fet evident arreu. Ho comenten els afectats, però també l'entorn que n'és testimoni habitual. "La policia sempre els persegueix com el gat i la rata, peròAixò fins ara no passava, i així evita que els manters s'hi posin", diu el Wilkin, qui regenta una paradeta de begudes davant d'un dels punts estratègics de la venda ambulant, l'enllaç de la plaça Catalunya amb el passeig de Gràcia, a tocar de l'entrada al vestíbul de Rodalies. Uns centenars de metres més amunt, al costat de la Casa Batlló, quan un grup de venedors desapareix amb les mantes plegades a l'esquena, una parella de treballadors de la Casa Ametller hi redunden. "Aquestes últimes dues setmanes s'hi ha vist molta més presència policial. Fa uns dies. També hem vist agents de paisà intervenir de cop i enxampar-los", narren els treballadors culturals. A la plaça Catalunya, el José Miguel, al seu quiosc ubicat al costat mar a l'altura de la rambla Catalunya, també constata la persecució, si bé ell matisa que "aquest any ho fan amb més tranquil·litat", amb ànim dissuasiu.Al seu torn, qui ha vist nombroses campanyes estiuenques amb diferents matisos i prioritats polítiques a l'hora d'abordar la venda ambulant, Lamine Sarr, lamenta que. Plans com l'actual es fan amb voluntat política de generar discurs perquè dona "rèdit", assegura. Per això no li sembla estrany que es produeixin escenes com les que aquest dijous a la nit va tenir lloc a la Rambla, segons ha pogut saber aquest diari. En un episodi de pressió als manters que treballaven a la zona, mentre baixaven al metro, es pot veure una línia policial a les escales de la boca del metro, amb. A les imatges es veu com els mateixos manters miren de calmar els ànims d'alguns companys i acaben desapareixent escales avall.Preguntades per aquest diari per la naturalesa d'aquests operatius, fonts oficials de l'Ajuntament asseguren que. Malgrat això, no consten comunicacions oficials dels últims mesos sobre la intervenció del material de la venda ambulant, com sí que s'ha fet aquesta setmana. A partir d'ara, però, el "Pla Endreça" seguirà aportant balanços d'aquesta mena, expliquen representants del govern municipal. A l'altra banda, el portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants lamenta l'efecte que tenen aquests comisos., lamenta l'home, que també recorda que bona part de les migracions venen provocades perquè abans els estats europeus "han explotat els recursos naturals" dels seus països d'origen històricament.Entre els treballadors de la Guàrdia Urbana també es veu amb una certa ambivalència, la situació. Eugenio Zambrano, com a portaveu del principal grup sindical, CSIF, assegura que el nou govern del PSC utilitza els manters com a part d'una maniobra de distracció. "L'Ajuntament vol blanquejar la situació de la delinqüència amb un pla de manters, neteja i incivisme. Si poso el focus sobre en un altre lloc, no parlarem d'allò altre, pensen", diu Zambrano. Alhora, detalla que quan intervenen. Aquí s'acostuma a quedar l'actuació policial, si bé en altres anys se'ls arribava a denunciar. "Les instruccions no són quedar-te al manter", matisa, per més que considera que això és desaprofitar recursos policials i que cal repensar les prioritats.Territorialment, un dels punts on històricament més presència de manters hi havia hagut, com és la, remarquen que el fenomen es troba en un moment de baixa incidència. Ningú s'atreveix a posar xifres, però Manel Martínez, vicepresident de l'Associació de Veïns de la Barceloneta, assegura que el volum de venda ambulant no té res a veure amb els registres previs a la covid. ". On es reprodueix una mica més és a la platja, en format de pareos o ulleres, però no és cap tema crític a l'agenda del barri", exposa el membre de l'entitat veïnal, recordant que hi ha una gran diferència amb les escenes del passeig Joan de Borbó farcit de dalt a baix. Sobre el tarannà dels manters, a més, afegeix que "no són persones que generin violència ni efectes nociu a la convivència diària, més enllà del mal concret que pugui fer a algun negoci.", rebla.Precisament sobre aquest focus, el de quina alternativa tenen els manters, reflexiona Lamine Sarr. Ell, que va exercir la venda ambulant i ara treballa a la botiga del sindicat, recorda que la llei d'estrangeria els deixa sense opcions d'adquirir un contracte laboral en la majoria de casos. Així, s'aboca els migrants a situacions de difícil solució. Per abordar el fenomen des d'una perspectiva social, es van buscar opcions. Ara bé, això també ha canviat, assegura el representant del col·lectiu. "Al principi dels governs d'Ada Colau va haver-hi plans d'ocupació per a manters, peròQuan desapareixem dels mitjans i l'interès polític, passen aquestes coses", critica Sarr.Reunions n'ha tingut totes les que voldria. El mateix alcalde Collboni -llavors tinent d'alcaldia- va participar d'una reunió amb els manters l'any 2019 per abordar la necessitat d'un canvi en l'activitat dels venedors ambulants.de totes les propostes", remarca. Tampoc la Generalitat ha fet un pas endavant, lamenta. Ara, tornen a tenir l'administració a sobre.