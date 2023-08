El PP i Vox també posen la proa contra el català a l'Aragó

Elsorgit d'un pacte entre eltambé tindrà com a prioritat laen la línia dels executius del País Valencià i les Balears, que tenen la mateixa composició. Així ho recull elque guiarà la legislatura del president populari el vicepresident d'extrema dreta, que incorpora l'per destinar aquest pressupost a empreses turístiques i culturals. Tanmateix, es revisarà la llei marc que regula les llengües (a la comunitat s'hi parla aragonès a més de català i castellà) amb l'objectiu de minoritzar el català per prevenir "interpretacions interessades que perverteixin el veritable esperit de les llengües aragoneses". La dreta aragonesa ja va atacar el català de la Franja promovent una norma secessionista que el folkloritzava i denominava LAPAO Altres punts destacables són lai la inclusió de polítiques contra la "". En el vessant econòmic, el nou executiu perseguirà la, la col·laboració publicoprivada en la sanitat i emetrà diversos xecs, com el xec escolar o el xec bebè. També desenvoluparan un"d'acord amb la conjuntura econòmica" i amb continguts "que reconeguin la".L'acord de govern és el segon pacte que segellen després de les eleccions autonòmiques, ja queAzcón, però, no ha assistit a la firma i apareixerà ja per ser investit president aragonés la pròxima setmana.Per la seva banda,Desenvolupament Territorial i Justícia, i també de la Conselleria d'Agricultura., data en què la diputada d'extrema dreta Marta Fernández va ser elegida presidenta de la cambra i es va conformar la Mesa, de la qual també en formen part representants del PP i PSOE.en què no va descartar comptar amb els suports dels diputats del PAR (1) i Teruel Existe (3), encara que finalment ha tancat un acord amb Vox. Els dos partits de govern sumen 35 diputats, 28 el partit d'Azcón i 7 el de Nolasco, per la qual cosa compten amb majoria absoluta a la cambra, que té 67 diputats, i també formen part del Parlament aragonès el PSOE, Podemos, PAR, Teruel Hi ha, CHA i IU.

Programa de 80 punts del PP i Vox a l'Aragó by edicio naciodigital on Scribd

