Voluntariat independentista vs. poder gremial: així està la lluita per la Cambra

Un resultat "igualat"

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona tindran lloc del 15 al 20 de setembre, però la campanya no s'ha aturat aquest agost. Les dues candidatures que competeixen, la d'Eines de País, que actualment governa la institució presidida per, de línia nítidament independentista, i la que lidera l'empresari Josep Santacreu, estan duent a terme una campanya intensa, segons apunten fonts de totes dues iniciatives. Les dues opcions estan fent trucades empresa a empresa buscant mobilitzar el vot."Aquesta és una", assegura un membre de la llista d'Eines de País, que dibuixa una campanya feta per voluntaris i-que dona suport explícit a la candidatura- que estan trepitjant el territori i mantenint trobades amb petits empresaris i autònoms per cridar al vot., membre del comitè executiu de la Cambra i persona molt propera a, coordina la campanya d'Eines de País.L'estratègia de campanya de Santacreu, dirigida per-CEO de l'agència de comunicació McCann Worldgroup Spain- és molt diferent a la que l'va fer en les eleccions del 2019. Aquest cop, s'ha optat per aterrar al territori i anar a buscar intensament el vot per a cadascun delsen pugna. Perquè les eleccions camerals són complicades d'explicar. No es vota una llista encapçalada per un presidenciable, sinó que els votants han de localitzar quin és el seu epígraf professional (tèxtil, comerç, hostaleria, transport...) i votar per un dels candidats que s'hi presentin.La candidatura de Santacreu ha rebut el suport de, la qual cosa ha facilitat que sigui etiquetada com "l'opció d'ordre" o de l'establishment econòmic. Però una base de suport essencial de Santacreu és el, majoritàriament vinculat a, la patronal de les pimes. Darrera d'aquí hi ha des del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària al Gremi de Peixaters, l'Agrupació Taxi Companys (ATC) o l'Associació d'Instal·ladors Elèctrics. Tot una xarxa de suport gens negligible.Un bon coneixedor de tot el que s'hi cou a la Cambra explica aque pel grau de mobilització existent, cal esperar un resultat "igualat". Lade la Cambra ha estat qüestionada en alguns moments. Quan estava controlada per l'establishment, com en el llarguíssim mandat de, els sectors més dinàmics de l'economia catalana criticaven l'immobilisme de l'entitat. Ara, amb un ple dominat per Eines de País, des d'amplis sectors del món empresarial es critica la poca presència de segments del teixit econòmic a la institució. Seria el cas de molts gremis."Els resultats poden oferir un ple sense un predomini clar", assenyala la mateixa font. Una realitat inèdita que pot obligar a acords transversals. De fet, tant a Eines de País com en l'entorn de Santacreu hi ha figures que veuen factible una entesa ara per ara difícil. Abans, però, caldrà anar a eleccions. Les dues candidatures s'abocaran a l'esforç definitiu en la darrera quinzena de campanya. "tindrà lloc la gran batalla. I serà una lluita vot a vot", diagnostiquen els qui coneixen la dinàmica de la campanya.